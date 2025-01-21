Сьогодні стало модним готувати майонез удома. В цьому немає нічого складного – слід лише дотримуватися пропорцій та правил приготування. Як зробити домашній майонез розповідає 24 Канал з посиланням на zhenskiy.

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Домашній майонез – простий рецепт

Час: 5 хвилин

5 хвилин Порції: 1

Інгредієнти:

– 200 мілілітрів олії;

– 1 чайна ложка гірчиці;

– 1 чайна ложка цукру;

– 1 яйце;

– 1 чайна ложка оцту;

– 0,5 чайної ложки солі.

Приготування:

Влийте в чашу блендера олію. Додайте жовток, гірчицю, сіль, цукор. Збийте інгредієнти до однорідності – приблизно 40 секунд. Блендер весь цей час повинен бути опущений на дно.

Коли маса почне схоплюватися, поступово підіймайте блендер, продовжуючи збивати майбутній майонез. Приблизно за 30 секунд влийте оцет і ще збивайте 20 – 30 секунд.

На цьому етапі майонез повинен вже бути готовий. Охолодіть і додавайте до салатів, бутербродів або ставте на стіл, як соус.

Смачного!

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