Сьогодні стало модним готувати майонез удома. В цьому немає нічого складного – слід лише дотримуватися пропорцій та правил приготування. Як зробити домашній майонез розповідає 24 Канал з посиланням на zhenskiy.
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Домашній майонез – простий рецепт
- Час: 5 хвилин
- Порції: 1
Інгредієнти:
– 200 мілілітрів олії;
– 1 чайна ложка гірчиці;
– 1 чайна ложка цукру;
– 1 яйце;
– 1 чайна ложка оцту;
– 0,5 чайної ложки солі.
Приготування:
- Влийте в чашу блендера олію. Додайте жовток, гірчицю, сіль, цукор. Збийте інгредієнти до однорідності – приблизно 40 секунд. Блендер весь цей час повинен бути опущений на дно.
- Коли маса почне схоплюватися, поступово підіймайте блендер, продовжуючи збивати майбутній майонез. Приблизно за 30 секунд влийте оцет і ще збивайте 20 – 30 секунд.
- На цьому етапі майонез повинен вже бути готовий. Охолодіть і додавайте до салатів, бутербродів або ставте на стіл, як соус.
Смачного!
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