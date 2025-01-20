Авокадо набуває дедалі більшої популярності як універсальний інгредієнт, що доповнює широкий спектр страв. Він може покращувати салати, каші та навіть десерти. До того ж авокадо можна перетворити на домашнє масло, яке в результаті вийде ніжним та особливим на смак.