Така маса є смачною й естетичною. Нею можна намастити як брускети для гостей, так і бутерброди для звичайного сніданку. Як приготувати масло з авокадо розповідає 24 Канал з посиланням на інстаграм @vasilymishlen.
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Масло з авокадо
- Час: 15 хвилин
- Порції: 1
Інгредієнти:
– 180 грамів вершкового масла;
– 2 авокадо;
– 3 гілочки петрушки;
– 1/3 чайні ложки паприки;
– сіль – до смаку;
– часник сухий – до смаку;
– 2 столові ложки лимонного соку.
Як приготувати масло з авокадо: дивіться відео
Приготування:
- Авокадо очистьте від шкірки та серцевини. Петрушку подрібніть ножем.
Далі масло вершкове поріжте кубиками. Авокадо, масло, спеції, петрушку та сік лимона збийте блендером до однорідності.
- Поставте масу в холодильник. Коли застигне (приблизно 2 години) – намастіть на хліб і насолоджуйтеся.
Смачного!
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