Свіжий салат наповнений різними смаками: до його складу входить груша, селера, родзинки, горіхи та пармезан під пікантним соусом. Як приготувати вітамінний салат, розповідає 24 Канал з посиланням на Storinka.
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Вітамінний салат із селери, груші та фундуку
- Час: 20 хвилин
- Порції: 8
Інгредієнти для салату:
– 8 стебел селери;
– 1 невеликий фенхель;
– 1 – 2 груші;
– 150 грамів фундука;
– 100 грамів пармезану;
– 100 грамів світлих родзинок;
– 2 столові ложки естрагону.
Для заправки:
– 1 стигла груша;
– 2 столові ложки оливкової олії;
– 2 столові ложки нефільтрованого яблучного оцту;
– 1 столова ложка меду;
– 1/2 чайної ложки солі;
– 1/4 чайної ложки чорного перцю;
– 1 столова ложка лимонного соку;
– 1 столова ложка свіжого естрагону.
Приготування:
- Для заправки у чаші блендера змішайте одну очищену грушу, оливкову олію, яблучний оцет, мед, сіль, перець та лимонний сік до однорідного стану. Додайте подрібнений естрагон.
- У великій мисці змішайте дрібно нарізану селеру та фенхель, очищену та нарізану пластинками грушу, подрібнений фундук, натертий пармезан, родзинки та естрагон. Додайте заправку та перемішайте.
- Розкладіть салат по тарілках. Посипте листям фенхелю, естрагоном та фундуком і подавайте.
Смачного!
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