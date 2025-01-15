Існує безліч рецептів салату з крабових паличок, і кожен з них смачний. Сьогодні 24 Канал з посиланням на Storinka ділиться рецептом традиційного салату по-новому.

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Крабовий салат по-новому

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 5

Інгредієнти:

– 200 грамів крабових паличок;

– 4 невеликі помідори;

– 130 грамів сиру;

– декілька гілочок кропу;

– майонез – до смаку.

Приготування:

Палички очистьте та наріжте великими кубиками.

Подрібніть брусочками помідори та сир.

Заправте майонезом, посипте дрібно нарізаним кропом. Посоліть, поперчіть і перемішайте.

Але завжди можна додати або прибрати якісь продукти. Наприклад, цей салат точно не зіпсує консервована кукурудза, солодкий перець чи огірки – все залежить від ваших уподобань.

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