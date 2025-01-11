Вони вимагають мінімум інгредієнтів і готуються за лічені хвилини. Рецептом закуски ділиться 24 Канал з посиланням на інстаграм @cook_julija_simonchuk.
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Швидка закуска з листкового тіста - рецепт
- Час: 35 хвилин
- Порції: 8 – 10
Інгредієнти:
– 500 грамів листкового тіста;
– 250 – 300 грамів ковбаси;
– 180 грамів сиру моцарела;
– зелень;
– яйце для змащення.
Як приготувати закуску: дивіться відео
Приготування:
- Листкове тісто розморозьте і злегка розкачайте.
- Сир і ковбасу натріть на крупній тертці, посипте тісто.
- Зелень дрібно наріжте і відправте на інші інгредієнти.
- Згорніть тісто рулетом і розріжте гострим ножем. Змастіть закуску збитим яйцем і випікайте за температури 180 градусів 25 хвилин на деко, застеленому пергаментом.
Смачного!
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