І, якщо у вас залишилася баночка ікри, то замість звичних бутербродів можна приготувати смачні та ситні млинці. Рецептом закуски "Равлики" з вершковим сиром та ікрою ділиться 24 Канал з посиланням на Instagram @yuliia.senych.

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Млинці "Равлики" з вершковим сиром та ікрою

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порції: 15

Інгредієнти:

Для млинців:

– 500 мілілітрів молока;

– 3 яйця;

– 2 столові ложки цукру;

– 220 грамів борошна;

– 2 – 3 столові ложки олії;

– дрібка солі.



Для начинки:

– вершковий сир + червона ікра.

Як приготувати ці млинці: дивіться відео

Приготування:

Яйця поєднайте з цукром та сіллю і всипте половину від загальної маси просіяного борошна. Добре перемішайте за допомогою вінчика і влийте ледь тепле молоко.

Всипте залишок просіяного борошна, перемішайте до поєднання і влийте молоко, яке залишилося.

В кінці додайте олію, перемішайте і залиште тісто на 15 хвилин відпочити.

В цей час пательню розігрійте до дуже гарячого стану. Киньте шматочок масла і можете починати смажити млинці.

Обсмажте млинці на середньому вогні приблизно 3 – 5 хвилин з кожного боку.

Готовий млинець поділіть навпіл, з однієї сторони змастіть млинець крем-сиром, закрутіть в рулет.

За бажанням відріжте краї млинця і закрутіть його в равлика. Фіксуйте млинець зубочисткою, щоб він тримав форму і зверху змастіть вершковим сиром та задекоруйте ікрою.

Смачного!

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