І, якщо у вас залишилася баночка ікри, то замість звичних бутербродів можна приготувати смачні та ситні млинці. Рецептом закуски "Равлики" з вершковим сиром та ікрою ділиться 24 Канал з посиланням на Instagram @yuliia.senych.
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Млинці "Равлики" з вершковим сиром та ікрою
- Час: 40 хвилин
- Порції: 15
Інгредієнти:
Для млинців:
– 500 мілілітрів молока;
– 3 яйця;
– 2 столові ложки цукру;
– 220 грамів борошна;
– 2 – 3 столові ложки олії;
– дрібка солі.
Для начинки:
– вершковий сир + червона ікра.
Як приготувати ці млинці: дивіться відео
Приготування:
- Яйця поєднайте з цукром та сіллю і всипте половину від загальної маси просіяного борошна. Добре перемішайте за допомогою вінчика і влийте ледь тепле молоко.
- Всипте залишок просіяного борошна, перемішайте до поєднання і влийте молоко, яке залишилося.
В кінці додайте олію, перемішайте і залиште тісто на 15 хвилин відпочити.
- В цей час пательню розігрійте до дуже гарячого стану. Киньте шматочок масла і можете починати смажити млинці.
- Обсмажте млинці на середньому вогні приблизно 3 – 5 хвилин з кожного боку.
- Готовий млинець поділіть навпіл, з однієї сторони змастіть млинець крем-сиром, закрутіть в рулет.
- За бажанням відріжте краї млинця і закрутіть його в равлика. Фіксуйте млинець зубочисткою, щоб він тримав форму і зверху змастіть вершковим сиром та задекоруйте ікрою.
Смачного!
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