Вам та гостям буде неодмінно смакуватиме до свіжого тоста. Забирайте рецепт ніжного майонезу з авокадо, який передає 24 Канал з посиланням на Arguments.

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Майонез з авокадо

Час: 5 хвилин

5 хвилин Порції: 3

Інгредієнти:

– 1 авокадо;

– 1 яйце;

– лимонний сік – до смаку;

– часник – до смаку;

– гірчиця – до смаку;

– сіль, перець – до смаку.

Приготування:

Авокадо почистьте та перекладіть в блендер. Туди ж відправте куряче яйце. Вичавіть трохи лимонного соку. Покладіть чайну ложку гірчиці, сіль та за бажанням чорний мелений перець. Перемішайте все і готово!

Цей соус не призначений для тривалого зберігання. Його можна приготувати свіжим перед сніданком, насолоджуватися ним як закускою або готувати, коли з'являється натхнення.

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