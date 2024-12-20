Але при цьому слід зауважити, що смачно необов'язково довго чи складно. 24 Канал пропонує 3 оригінальні рецепти салатів на Різдво, які ідеально доповнять святкове меню.

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3 рецепти салатів на Різдво

Салат з куркою, ананасами і грибами

Час: 50 хвилин

50 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 300 грамів філе курячого;

– 150 грамів ананасів консервованих;

– 150 грамів грибів маринованих;

– 2 цибулі ріпчасті;

– 2,5 столові ложки майонезу.



Для маринаду:

– 1 стакан окропу;

– 0,5 столової ложки оцту столового;

– 0,5 чайної ложки цукру;

– 0,5 чайної ложки солі.

Приготування:

Філе курячої грудки відваріть у підсоленій воді упродовж 30 хвилин після закипання води. Дістаньте куряче м'ясо з бульйону і дайте йому повністю охолонути. Потім наріжте невеликими кубиками.

Ріпчасту цибулю почистьте і наріжте тонкими півкільцями. Обдайте цибулю окропом, потім воду злийте, а в цибулю всипте сіль, цукор і влийте столовий оцет. Перемішайте і залиште цибулю маринуватися на 10 хвилин.

Консервовані печериці наріжте на половинки.

У мисці з'єднайте куряче філе, гриби і мариновану цибулю, яку перед додаванням слід відтиснути від маринаду.

Додайте консервовані ананаси. Якщо вони кільцями – наріжте їх невеликими шматочками.

Заправте інгредієнти майонезом. Салат перемішайте і поставте в холодильник на 30 хвилин просочуватися.

Готово!

Закуска в крабових паличках

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 10

Інгредієнти:

– 10 крабових паличок;

– 4 яйця;

– 150 грамів твердого сиру;

– 2 – 3 зубчики часнику;

– 2 столові ложки майонезу;

– сіль, перець – на смак.

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Як приготувати закуску: дивіться відео

Приготування:

Кожну крабову паличку розкрутіть. Відкладіть в сторону.

Натріть сир, яйця і поєднайте їх між собою майонезом. Додайте натертий часник, сіль та перець. Все перемішайте.

Візьміть пласт крабової палички, викладіть трохи маси та поверніть паличку в її звичний вигляд – скрутіть назад.

Тоді з обох сторін прикрасьте закуску подрібненим кропом.

Готово!

Салат "Ніжний з червоною рибою"

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 3

Інгредієнти:

– 100 грамів філе червоної малосоленої риби;

– 2 варені яйця;

– 100 грамів сиру твердого;

– 1 помідор;

– 4 листя салату;

– 6 столових ложок майонезу.

Приготування:

Малосольну сьомгу або форель наріжте невеликими кубиками.

Відокремте жовтки від білків і натріть їх на дрібній тертці.

Твердий сир також подрібніть за допомогою терки.

Помідор наріжте невеликими кубиками. Замість звичайних помідорів можна використовувати помідори чері.

Тепер викладіть салат шарами – листя салату, риба, тертий білок і сіточка з майонезу, тертий сир, яєчний жовток і знову сіточка з майонезу. В самому кінці шматочки помідорів і фінальна сіточка з майонезу.

Смачного!

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