Але при цьому слід зауважити, що смачно необов'язково довго чи складно. 24 Канал пропонує 3 оригінальні рецепти салатів на Різдво, які ідеально доповнять святкове меню.
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3 рецепти салатів на Різдво
- Салат з куркою, ананасами і грибами
- Час: 50 хвилин
- Порції: 4
Інгредієнти:
– 300 грамів філе курячого;
– 150 грамів ананасів консервованих;
– 150 грамів грибів маринованих;
– 2 цибулі ріпчасті;
– 2,5 столові ложки майонезу.
Для маринаду:
– 1 стакан окропу;
– 0,5 столової ложки оцту столового;
– 0,5 чайної ложки цукру;
– 0,5 чайної ложки солі.
Приготування:
- Філе курячої грудки відваріть у підсоленій воді упродовж 30 хвилин після закипання води. Дістаньте куряче м'ясо з бульйону і дайте йому повністю охолонути. Потім наріжте невеликими кубиками.
- Ріпчасту цибулю почистьте і наріжте тонкими півкільцями. Обдайте цибулю окропом, потім воду злийте, а в цибулю всипте сіль, цукор і влийте столовий оцет. Перемішайте і залиште цибулю маринуватися на 10 хвилин.
- Консервовані печериці наріжте на половинки.
- У мисці з'єднайте куряче філе, гриби і мариновану цибулю, яку перед додаванням слід відтиснути від маринаду.
- Додайте консервовані ананаси. Якщо вони кільцями – наріжте їх невеликими шматочками.
- Заправте інгредієнти майонезом. Салат перемішайте і поставте в холодильник на 30 хвилин просочуватися.
Готово!
- Закуска в крабових паличках
- Час: 20 хвилин
- Порції: 10
Інгредієнти:
– 10 крабових паличок;
– 4 яйця;
– 150 грамів твердого сиру;
– 2 – 3 зубчики часнику;
– 2 столові ложки майонезу;
– сіль, перець – на смак.
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Як приготувати закуску: дивіться відео
Приготування:
- Кожну крабову паличку розкрутіть. Відкладіть в сторону.
- Натріть сир, яйця і поєднайте їх між собою майонезом. Додайте натертий часник, сіль та перець. Все перемішайте.
- Візьміть пласт крабової палички, викладіть трохи маси та поверніть паличку в її звичний вигляд – скрутіть назад.
- Тоді з обох сторін прикрасьте закуску подрібненим кропом.
Готово!
- Салат "Ніжний з червоною рибою"
- Час: 20 хвилин
- Порції: 3
Інгредієнти:
– 100 грамів філе червоної малосоленої риби;
– 2 варені яйця;
– 100 грамів сиру твердого;
– 1 помідор;
– 4 листя салату;
– 6 столових ложок майонезу.
Приготування:
- Малосольну сьомгу або форель наріжте невеликими кубиками.
- Відокремте жовтки від білків і натріть їх на дрібній тертці.
- Твердий сир також подрібніть за допомогою терки.
- Помідор наріжте невеликими кубиками. Замість звичайних помідорів можна використовувати помідори чері.
- Тепер викладіть салат шарами – листя салату, риба, тертий білок і сіточка з майонезу, тертий сир, яєчний жовток і знову сіточка з майонезу. В самому кінці шматочки помідорів і фінальна сіточка з майонезу.
Смачного!
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