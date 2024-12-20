Але при цьому слід зауважити, що смачно необов'язково довго чи складно. 24 Канал пропонує 3 оригінальні рецепти салатів на Різдво, які ідеально доповнять святкове меню.

Читайте також Не крабов'є єдиним: неймовірні святкові рецепти з крабовими паличками

3 рецепти салатів на Різдво

  1. Салат з куркою, ананасами і грибами
  • Час: 50 хвилин
  • Порції: 4

Інгредієнти:
– 300 грамів філе курячого;
– 150 грамів ананасів консервованих;
– 150 грамів грибів маринованих;
– 2 цибулі ріпчасті;
– 2,5 столові ложки майонезу.

Для маринаду:
– 1 стакан окропу;
– 0,5 столової ложки оцту столового;
– 0,5 чайної ложки цукру;
– 0,5 чайної ложки солі.

Приготування:

  1. Філе курячої грудки відваріть у підсоленій воді упродовж 30 хвилин після закипання води. Дістаньте куряче м'ясо з бульйону і дайте йому повністю охолонути. Потім наріжте невеликими кубиками.
  2. Ріпчасту цибулю почистьте і наріжте тонкими півкільцями. Обдайте цибулю окропом, потім воду злийте, а в цибулю всипте сіль, цукор і влийте столовий оцет. Перемішайте і залиште цибулю маринуватися на 10 хвилин.
  3. Консервовані печериці наріжте на половинки.
  4. У мисці з'єднайте куряче філе, гриби і мариновану цибулю, яку перед додаванням слід відтиснути від маринаду.
  5. Додайте консервовані ананаси. Якщо вони кільцями – наріжте їх невеликими шматочками.
  6. Заправте інгредієнти майонезом. Салат перемішайте і поставте в холодильник на 30 хвилин просочуватися.

Готово!

  1. Закуска в крабових паличках

  • Час: 20 хвилин
  • Порції: 10

Інгредієнти:
– 10 крабових паличок;
– 4 яйця;
– 150 грамів твердого сиру;
– 2 – 3 зубчики часнику;
– 2 столові ложки майонезу;
– сіль, перець – на смак.

Шукаєте інгредієнт для свого улюбленого салату? Крабові палички ТМ "Водний Світ" прийдуть на допомогу! Їхній ніжний смак та висока якість зроблять вашу страву справжнім шедевром.

Як приготувати закуску: дивіться відео

Приготування:

  1. Кожну крабову паличку розкрутіть. Відкладіть в сторону.
  2. Натріть сир, яйця і поєднайте їх між собою майонезом. Додайте натертий часник, сіль та перець. Все перемішайте.
  3. Візьміть пласт крабової палички, викладіть трохи маси та поверніть паличку в її звичний вигляд – скрутіть назад.
  4. Тоді з обох сторін прикрасьте закуску подрібненим кропом.

Готово!

  1. Салат "Ніжний з червоною рибою"
  • Час: 20 хвилин
  • Порції: 3

Інгредієнти:
– 100 грамів філе червоної малосоленої риби;
– 2 варені яйця;
– 100 грамів сиру твердого;
– 1 помідор;
– 4 листя салату;
– 6 столових ложок майонезу.

Приготування:

  1. Малосольну сьомгу або форель наріжте невеликими кубиками.
  2. Відокремте жовтки від білків і натріть їх на дрібній тертці.
  3. Твердий сир також подрібніть за допомогою терки.
  4. Помідор наріжте невеликими кубиками. Замість звичайних помідорів можна використовувати помідори чері.
  5. Тепер викладіть салат шарами – листя салату, риба, тертий білок і сіточка з майонезу, тертий сир, яєчний жовток і знову сіточка з майонезу. В самому кінці шматочки помідорів і фінальна сіточка з майонезу.

Смачного!

Сподобалися рецепти? Тоді приготуйте і цей новорічний салат без майонезу.