Але салати на новорічний стіл – це не тільки олів'є, оселедець під шубою і білочка. Існує безліч інших смачних, які вразять ваших гостей. 4 цікавих рецепти салатів на Новий рік 2025 пропонує Смачно24.
До теми Гості проситимуть рецепт: готуємо буряковий мус з оселедцем, який перевершить відому "Шубу"
Салати на Новий рік 2025
- Салат з копченої грудки та грінок
- Час: 15 хвилин
- Порції: 6
Інгредієнти:
– копчена куряча грудка – 500 грамів
– яйця – 4 штуки
– пекінська капуста – 100 грамів
– помідори – 2 штуки
– твердий сир – 150 грамів
– тостовий хліб для сухариків
– сіль, перець – на смак
– часник – 3 зубчики
– копчена паприка
– олія – 2 столові ложки
– майонез – 340 грамів
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Як зробити салат: дивіться відео
Приготування:
- Курку та помідори поріжте кубиками, а яйця, твердий сир та капусту подрібніть.
- Підготуйте форму для збирання – найкраще брати зйомний круг для випікання. Викладайте по черзі шари в такій послідовності – курку, яйця, капуста, помідори, сир. Кожен з них змащуйте майонезом.
- Останній шар – сухарики. Тостовий хліб поріжте кубиками і обсмажте на суміші з олії, часнику, копченої паприки, солі та перцю. Викладіть на салат.
- Дайте трохи часу, щоб салат пропитався, а тоді зніміть форму.
Можна подавати до столу.
- Салат з філе, фасолі та гранату
- Час: 15 хвилин
- Порції: 6
Інгредієнти:
– відварене куряче філе – 500 грамів
– фасоля – 1 банка
– гранат – 1 невеликий
– грецькі горіхи – 100 грамів
– кінза
– майонез і сіль – на смак
Дивіться, як приготувати салат: відео
Приготування:
- Всі інгредієнти дрібно поріжте. Викладіть в посудину.
- Додайте майонез та сіль. Ретельно перемішайте. Перекладіть в гарну тарілку та подавайте до столу.
Смачного!
- Японський салат KANI
- Час: 20 хвилин
- Порції: 4
Інгредієнти:
– крабові палички "Сніжний краб" – 1 упаковка
– морква – 1 штука
– огірок – 1 великий
для соусу:
– йогурт/сметана – 2 – 3 столові ложки
– майонез – 2 столові ложки
– соус шрірача – 2 столові ложки
– лимонний сік
– сіль – на смак
Крабові палички ТМ "Водний Світ" – вибір №1 для справжніх гурманів. Їхній ніжний смак і висока якість підтверджені 22 роками успіху на ринку морепродуктів. Додайте ці палички до своїх улюблених салатів чи закусок і насолоджуйтеся довершеним смаком кожного дня.
Дивіться, як приготувати салат: відео
Приготування:
- Моркву та огірок порізати соломкою. Розберіть крабові палички на волокна.
- Для соусу поєднайте йогурт, майонез, соус шрірача, лимонний сік та сіль. Додайте до салату та перемішайте.
- Для прикраси зелену цибулю поріжте соломкою.
Готово!
Закуска в крабових паличках
- Час: 20 хвилин
- Порції: 10
Інгредієнти:
– крабові палички – 10 штук
– яйця – 4 штуки
– твердий сир – 150 грамів
– часник – 2 – 3 зубчики
– майонез – 2 столові ложки
– сіль, перець – на смак
Як приготувати закуску: дивіться відео
Приготування:
- Кожну крабову паличку розкрутіть. Відкладіть в сторону.
- Натріть сир, яйця і поєднайте їх між собою майонезом. Додайте натертий часник, сіль та перець. Все перемішайте.
- Візьміть пласт крабової палички, викладіть трохи маси та поверніть паличку в її звичний вигляд – скрутіть назад.
- Тоді з обох сторін прикрасьте закуску подрібненим кропом. Готово!
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