Але салати на новорічний стіл – це не тільки олів'є, оселедець під шубою і білочка. Існує безліч інших смачних, які вразять ваших гостей. 4 цікавих рецепти салатів на Новий рік 2025 пропонує Смачно24.

До теми Гості проситимуть рецепт: готуємо буряковий мус з оселедцем, який перевершить відому "Шубу"​​​​​​​

Салати на Новий рік 2025

Салат з копченої грудки та грінок

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 6

Інгредієнти:

– копчена куряча грудка – 500 грамів

– яйця – 4 штуки

– пекінська капуста – 100 грамів

– помідори – 2 штуки

– твердий сир – 150 грамів

– тостовий хліб для сухариків

– сіль, перець – на смак

– часник – 3 зубчики

– копчена паприка

– олія – 2 столові ложки

– майонез – 340 грамів

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Як зробити салат: дивіться відео

Приготування:

Курку та помідори поріжте кубиками, а яйця, твердий сир та капусту подрібніть.

Підготуйте форму для збирання – найкраще брати зйомний круг для випікання. Викладайте по черзі шари в такій послідовності – курку, яйця, капуста, помідори, сир. Кожен з них змащуйте майонезом.

Останній шар – сухарики. Тостовий хліб поріжте кубиками і обсмажте на суміші з олії, часнику, копченої паприки, солі та перцю. Викладіть на салат.

Дайте трохи часу, щоб салат пропитався, а тоді зніміть форму.

Можна подавати до столу.

Салат з філе, фасолі та гранату

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 6

Інгредієнти:

– відварене куряче філе – 500 грамів

– фасоля – 1 банка

– гранат – 1 невеликий

– грецькі горіхи – 100 грамів

– кінза

– майонез і сіль – на смак

Дивіться, як приготувати салат: відео

Приготування:

Всі інгредієнти дрібно поріжте. Викладіть в посудину.

Додайте майонез та сіль. Ретельно перемішайте. Перекладіть в гарну тарілку та подавайте до столу.

Смачного!

Японський салат KANI

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– крабові палички "Сніжний краб" – 1 упаковка

– морква – 1 штука

– огірок – 1 великий



для соусу:

– йогурт/сметана – 2 – 3 столові ложки

– майонез – 2 столові ложки

– соус шрірача – 2 столові ложки

– лимонний сік

– сіль – на смак

Крабові палички ТМ "Водний Світ" – вибір №1 для справжніх гурманів. Їхній ніжний смак і висока якість підтверджені 22 роками успіху на ринку морепродуктів. Додайте ці палички до своїх улюблених салатів чи закусок і насолоджуйтеся довершеним смаком кожного дня.

Дивіться, як приготувати салат: відео

Приготування:

Моркву та огірок порізати соломкою. Розберіть крабові палички на волокна.

Для соусу поєднайте йогурт, майонез, соус шрірача, лимонний сік та сіль. Додайте до салату та перемішайте.

Для прикраси зелену цибулю поріжте соломкою.

Готово!

Закуска в крабових паличках

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 10

Інгредієнти:

– крабові палички – 10 штук

– яйця – 4 штуки

– твердий сир – 150 грамів

– часник – 2 – 3 зубчики

– майонез – 2 столові ложки

– сіль, перець – на смак

Як приготувати закуску: дивіться відео

Приготування:

Кожну крабову паличку розкрутіть. Відкладіть в сторону.

Натріть сир, яйця і поєднайте їх між собою майонезом. Додайте натертий часник, сіль та перець. Все перемішайте.

Візьміть пласт крабової палички, викладіть трохи маси та поверніть паличку в її звичний вигляд – скрутіть назад.

Тоді з обох сторін прикрасьте закуску подрібненим кропом. Готово!

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