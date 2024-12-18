Рецептом смачного салату без майонезу ділиться 24 Канал з посиланням на @cooking.she. Ця страва не лише візуально привабливо виглядає, але й дуже швидко готується.

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Новорічний салат без майонезу

Час: 15 – 20 хвилин

15 – 20 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 150 грамів міксу салату;

– 8 помідорів чері;

– 1 авокадо;

– 150 грамів слабосолоного лосося;

– 100 грамів вершкового сиру;

– кунжут чорний;



для заправки:

– 2 столові ложки соєвого соусу;

– 1 чайна ложка меду;

– лимонний сік на смак;

– 1 чайна ложка гірчиці в зернах;

– 2 столові ложки олії рослинної.

Приготування:

У широку тарілку викладіть суміш зелені, порізані навпіл помідори чері та кубиком нарізане авокадо. Наріжте рибу на тонкі смужки та загорніть, як показано на відео. З крем-сиру вологими руками сформуйте кульки розміром із чайну ложку, обваляйте їх у кунжуті й викладіть на салат. Зробіть заправку з меду, олії, лимонного соку, соєвого соусу та гірчиці в зернах. Полийте нею салат.

Смачного!

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