Рецептом смачного салату без майонезу ділиться 24 Канал з посиланням на @cooking.she. Ця страва не лише візуально привабливо виглядає, але й дуже швидко готується.
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Новорічний салат без майонезу
- Час: 15 – 20 хвилин
- Порції: 4
Інгредієнти:
– 150 грамів міксу салату;
– 8 помідорів чері;
– 1 авокадо;
– 150 грамів слабосолоного лосося;
– 100 грамів вершкового сиру;
– кунжут чорний;
для заправки:
– 2 столові ложки соєвого соусу;
– 1 чайна ложка меду;
– лимонний сік на смак;
– 1 чайна ложка гірчиці в зернах;
– 2 столові ложки олії рослинної.
Приготування:
- У широку тарілку викладіть суміш зелені, порізані навпіл помідори чері та кубиком нарізане авокадо.
- Наріжте рибу на тонкі смужки та загорніть, як показано на відео.
- З крем-сиру вологими руками сформуйте кульки розміром із чайну ложку, обваляйте їх у кунжуті й викладіть на салат.
- Зробіть заправку з меду, олії, лимонного соку, соєвого соусу та гірчиці в зернах. Полийте нею салат.
Смачного!
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