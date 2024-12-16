З наближенням Нового року бутерброди з малосольним лососем стають простою, але елегантною закускою. Швидкі у приготуванні, вони обіцяють стати незамінним доповненням до новорічного столу та ідеальним доповненням до неквапливої розмови у колі друзів та рідних.