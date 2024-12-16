Для закуски знадобиться батон, слабосолоний лосось, вершкове масло, огірок та кріп. Як смачно приготувати бутерброди зі слабосолоним лососем, розповідає 24 Канал з посиланням на Shuba.
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Бутерброди зі слабосолоним лососем
- Час: 20 хвилин
- Порції: 6
Інгредієнти:
– 100 грамів батона;
– 60 грамів вершкового масла;
– 100 грамів лосося слабосолоного;
– 1 огірок;
– 2 гілочки кропу.
- Батон наріжте скибочками товщиною 1 – 1,5 сантиметра. Вершкове масло дістаньте з холодильника і зачекайте, поки воно не стане кімнатної температури.
- Щоб бутерброди зі слабосолоним лососем були з хрустким акцентом, злегка підсмажте скибочки батона на сухій сковороді або в тостері.
- Слабосолоний лосось наріжте тонкими слайсами. Огірок помийте, обсушіть і наріжте тонкими кружальцями. Кріп помийте та обсушіть.
- Рівномірно розподіліть м'яке вершкове масло по поверхні скибочок хліба. Викладіть тонкі слайси риби. Зверху покладіть кружальця огірка, прикрасьте гілочками кропу і подавайте до столу.
Смачного!
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