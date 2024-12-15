Такі салати варто подавати до столу одразу, щоб чипси не встигли розм'якнути та залишилися хрусткими. Рецептом салату з шинки та чипсів ділиться 24 Канал.

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Салат з чипсами

Час: 25 хвилин

25 хвилин Порції: 4 – 6

Інгредієнти:

– 300 грамів шинки;

– 200 грамів твердого сиру;

– 1 банка консервованої кукурудзи;

– 1 пачка чипсів;

– 1/2 фіолетової цибулі;

– 4 солодкі перці капі або 2 болгарських перці;

– 200 грамів майонезу.

Приготування:

Наріжте шинку, перці, цибулю та твердий сир середніми кубиками. Змішайте їх в глибокій салатниці.

Злийте воду з консервованої кукурудзи та додайте її до решти інгредієнтів.

Заправте салат майонезом та ретельно перемішайте.

Якщо ви будете одразу подавати салат до столу – додайте чипси та перемішайте. Якщо ж готуєте завчасно – додайте їх перед подачею до столу, щоб вони не розм'якли.

Салат з чипсами готовий. Смачного!

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