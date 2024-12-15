Такі салати варто подавати до столу одразу, щоб чипси не встигли розм'якнути та залишилися хрусткими. Рецептом салату з шинки та чипсів ділиться 24 Канал.
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Салат з чипсами
- Час: 25 хвилин
- Порції: 4 – 6
Приготування:
- Наріжте шинку, перці, цибулю та твердий сир середніми кубиками. Змішайте їх в глибокій салатниці.
- Злийте воду з консервованої кукурудзи та додайте її до решти інгредієнтів.
- Заправте салат майонезом та ретельно перемішайте.
- Якщо ви будете одразу подавати салат до столу – додайте чипси та перемішайте. Якщо ж готуєте завчасно – додайте їх перед подачею до столу, щоб вони не розм'якли.
Салат з чипсами готовий. Смачного!
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