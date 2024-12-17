Ця страва ідеально підійде і для новорічного столу 2025, який вже на порозі. Як приготувати салат "Обжорка", що підкорить ваших гостей, розповідає 24 Канал з посиланням на OBOZ.UA.

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Салат "Обжорка"

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 4

Інгредієнти:
– 700 грамів яловичини;
– 300 грамів консервованого зеленого горошку;
– 350 грамів моркви;
– 3 цибулі;
– 200 грамів солоних огірків;
– 2 зубки часнику;
– 100 грамів майонезу;
– 1 чайна ложка солі;
– 1 чайна ложка перцю;
– 2 – 3 столові ложки рослинної олії.

Приготування:

  1. Спочатку цибулю наріжте тонкими чверть-кільцями. Також на крупній тертці натріть моркву.
  2. Цибулю обсмажте на олії до прозорості, а потім додайте моркву. Посоліть й поперчіть на смак, готуйте на середньому вогні 7 – 10 хвилин.
  3. М'ясо яловичини заздалегідь відваріть в підсоленій воді, остудіть й наріжте соломкою. Солоні огірки також наріжте невеликими скибочками. З'єднайте інгредієнти в одній мисці та додайте консервований горошок, перемішайте.
  4. На дрібній тертці натріть зубчик часнику в салат, посоліть і поперчіть на смак.
  5. Заправте салат майонезом або натуральним йогуртом, дайте просочитися 15 хвилин і подавайте до столу.

Смачного!

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