Ця страва ідеально підійде і для новорічного столу 2025, який вже на порозі. Як приготувати салат "Обжорка", що підкорить ваших гостей, розповідає 24 Канал з посиланням на OBOZ.UA.

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Салат "Обжорка"

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 700 грамів яловичини;

– 300 грамів консервованого зеленого горошку;

– 350 грамів моркви;

– 3 цибулі;

– 200 грамів солоних огірків;

– 2 зубки часнику;

– 100 грамів майонезу;

– 1 чайна ложка солі;

– 1 чайна ложка перцю;

– 2 – 3 столові ложки рослинної олії.

Приготування:

Спочатку цибулю наріжте тонкими чверть-кільцями. Також на крупній тертці натріть моркву.

Цибулю обсмажте на олії до прозорості, а потім додайте моркву. Посоліть й поперчіть на смак, готуйте на середньому вогні 7 – 10 хвилин.

М'ясо яловичини заздалегідь відваріть в підсоленій воді, остудіть й наріжте соломкою. Солоні огірки також наріжте невеликими скибочками. З'єднайте інгредієнти в одній мисці та додайте консервований горошок, перемішайте.

На дрібній тертці натріть зубчик часнику в салат, посоліть і поперчіть на смак.

Заправте салат майонезом або натуральним йогуртом, дайте просочитися 15 хвилин і подавайте до столу.

Смачного!

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