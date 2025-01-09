І однією з найпопулярніших варіацій приготування авокадо – є гуакамоле, яке можна наносити на тости, або споживати, наприклад, з крекерами. Тож 24 Канал з посиланням на Instagram фудблогера ділиться рецептом дуже смачного та корисного гуакамоле, з табаско та кінзою.

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10 хвилин Порції: 1 Інгредієнти:

– 120 грамів авокадо;

– 60 грамів помідорів;

– 40 грамів червоної цибулі;

– кінза маленький пучок (альтернатива – петрушка);

– 1 чайна ложка соку лайма;

– чорний мелений перець і сіль – до смаку;

– 1/2 чилі;

– табаско – до смаку;

– 1/2 столової ложки оливкової олії. Приготування: Розріжте авокадо навпіл та витягніть його зі шкірки.

Розімніть м'якуш авокадо виделкою, збризкайте соком лимона.

Додайте порізану зелень, помідор, цибулю, чилі, спеції, табаско, спеції та олію – все ретельно перемішайте.

Подавайте гуакамоле на тостах або в окремій посудині з чипсами чи крекерами. Смачного! Сподобався рецепт? Тоді приготуйте ще салат "Цезар".