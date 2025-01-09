І однією з найпопулярніших варіацій приготування авокадо – є гуакамоле, яке можна наносити на тости, або споживати, наприклад, з крекерами. Тож 24 Канал з посиланням на Instagram фудблогера ділиться рецептом дуже смачного та корисного гуакамоле, з табаско та кінзою.
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Гуакамоле – простий рецепт
- Час: 10 хвилин
- Порції: 1
Інгредієнти:
– 120 грамів авокадо;
– 60 грамів помідорів;
– 40 грамів червоної цибулі;
– кінза маленький пучок (альтернатива – петрушка);
– 1 чайна ложка соку лайма;
– чорний мелений перець і сіль – до смаку;
– 1/2 чилі;
– табаско – до смаку;
– 1/2 столової ложки оливкової олії.
Приготування:
- Розріжте авокадо навпіл та витягніть його зі шкірки.
- Розімніть м'якуш авокадо виделкою, збризкайте соком лимона.
- Додайте порізану зелень, помідор, цибулю, чилі, спеції, табаско, спеції та олію – все ретельно перемішайте.
- Подавайте гуакамоле на тостах або в окремій посудині з чипсами чи крекерами.
Смачного!
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