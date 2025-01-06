У цій страві всі продукти ідеально поєднуються між собою, а завершеності додає ароматний соус – легко і смачно. Як приготувати салат "Цезар" вдома, розповідає 24 Канал з посиланням на УНІАН.

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Цезар з куркою і помідором

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 2 курячі грудки;

– 2 столові ложки соняшникової олії;

– 1 качан салату романо (або упаковка міксу);

– 10 штук помідорів черрі;

– 150 грамів сухариків з білого хліба;

– 0,5 стакана тертий пармезан.



Для заправки:

– 0,25 стакана оливкової олії;

– 0,25 стакана соняшникової олії;

– 4 анчоуси;

– 1 сирий курячий жовток;

– 2 столові ложки лимонного соку;

– 2 чайні ложки діжонської гірчиці;

– 0,5 чайної ложки вустерського соусу;

– сіль, мелений чорний перець – дрібка.

Приготування:

Насамперед приготуйте соус для салату – анчоуси, яєчний жовток, вустерський соус, гірчицю, лимонний сік, сіль і перець збийте блендером.

Окремо з'єднайте два види олії. Продовжуючи збивати, повільно влийте в масу суміш олій та перемішуйте до однорідної консистенції. Готово!

Для салату курку наріжте довгими пластинами і відбийте з двох боків, посоліть і поперчіть. На розігрітій з олією сковороді смажте м'ясо по 3 хвилини з кожного боку.

Листя салату помийте, обсушіть і порвіть руками. Додайте до них нарізану курку, розрізані навпіл чері та сухарики.

Заправте салат соусом, посипте пармезаном. За бажанням прикрасьте половинками варених перепелиних яєць.

Готово!

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