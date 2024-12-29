Найперше салат робили всього з трьох основних інгредієнтів – яєць, плавленого сиру і часнику, заправляючи майонезом. Саме цей рецепт став культовим. Тож порадуйте й ви сім'ю та гостей на свята салатом "Білочка", пропонує 24 Канал з посиланням на УНІАН.

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Класичний рецепт салату "Білочка"

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– яйця – 4 штуки

– плавлений сир – 4 штуки

– часник – 10 зубчиків

– майонез, сіль, перець – до смаку

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Приготування:

Візьміть глибоку миску, натріть в неї плавлені сирки. Зваріть яйця, потріть їх на тертці, додавши до сиру.

Туди ж викладіть подрібнений часник, перемішайте. Посоліть, поперчіть, заправте майонезом і знову перемішайте.

Можна подати салат в тарталетках або в глибокій тарілці.

До слова, деякі господині додають до салату "Білка" і курятину. Можна вибрати будь-яку частину курки, за умови, що вона буде ретельно проварена.

Смачного!

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