Найперше салат робили всього з трьох основних інгредієнтів – яєць, плавленого сиру і часнику, заправляючи майонезом. Саме цей рецепт став культовим. Тож порадуйте й ви сім'ю та гостей на свята салатом "Білочка", пропонує 24 Канал з посиланням на УНІАН.
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Класичний рецепт салату "Білочка"
- Час: 30 хвилин
- Порції: 4
Інгредієнти:
– яйця – 4 штуки
– плавлений сир – 4 штуки
– часник – 10 зубчиків
– майонез, сіль, перець – до смаку
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Приготування:
- Візьміть глибоку миску, натріть в неї плавлені сирки. Зваріть яйця, потріть їх на тертці, додавши до сиру.
- Туди ж викладіть подрібнений часник, перемішайте. Посоліть, поперчіть, заправте майонезом і знову перемішайте.
- Можна подати салат в тарталетках або в глибокій тарілці.
До слова, деякі господині додають до салату "Білка" і курятину. Можна вибрати будь-яку частину курки, за умови, що вона буде ретельно проварена.
Смачного!
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