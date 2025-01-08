24 Канал з посиланням на Господа.com.ua пропонує приготувати смачний і легкий салат із пекінської капусти, перцю, моркви та яєць.

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Легкий салат з пекінської капусти

  • Час: 25 хвилин
  • Порції: 6 – 8

Інгредієнти:
– 1 пекінська капуста;
– 1 морква;
– 1 перець солодкий (або огірок);
– 4 яйця;
– 70 мілілітрів олії;
– 2 столові ложки сметани 20%;
– 1 чайна ложка гірчиці;
– сік чверті лимона;
– сіль, перець – до смаку;
– 1 чайна ложка сушеного часнику.

Приготування:

  1. Відваріть яйця. Нашинкуйте капусту. Моркву натріть крупно, або на корейську тертку. Перець або огірок наріжте невеликими скибочками.
  2. Відділіть жовтки від білка. Білки наріжте тонкими скибочками та додайте до овочів.
  3. Для заправки салату змішайте сметану, олію, гірчицю, сіль, перець та сік лимона.
  4. Жовтки розімніть виделкою та додайте до заправки. Ретельно перемішайте й заправте нею овочі.

Смачного!

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