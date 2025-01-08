24 Канал з посиланням на Господа.com.ua пропонує приготувати смачний і легкий салат із пекінської капусти, перцю, моркви та яєць.
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Легкий салат з пекінської капусти
- Час: 25 хвилин
- Порції: 6 – 8
Інгредієнти:
– 1 пекінська капуста;
– 1 морква;
– 1 перець солодкий (або огірок);
– 4 яйця;
– 70 мілілітрів олії;
– 2 столові ложки сметани 20%;
– 1 чайна ложка гірчиці;
– сік чверті лимона;
– сіль, перець – до смаку;
– 1 чайна ложка сушеного часнику.
Приготування:
- Відваріть яйця. Нашинкуйте капусту. Моркву натріть крупно, або на корейську тертку. Перець або огірок наріжте невеликими скибочками.
- Відділіть жовтки від білка. Білки наріжте тонкими скибочками та додайте до овочів.
- Для заправки салату змішайте сметану, олію, гірчицю, сіль, перець та сік лимона.
- Жовтки розімніть виделкою та додайте до заправки. Ретельно перемішайте й заправте нею овочі.
Смачного!
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