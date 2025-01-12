Для приготування закуски знадобиться мінімум продуктів. 24 Канал з посиланням на Instagram фудблогера ділиться рецептом дуже смачної моркви по-корейськи, зі спеціями та олією.
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Морква по-корейськи – рецепт
- Час: 1 година 15 хвилин (12 годин на маринування)
- Порції: 1
Інгредієнти:
– 500 грамів моркви;
– 1/2 чайної ложки солі;
– 1 чайна ложка цукру;
– 1 столова ложка зеленого коріандру;
– 1/3 чайної ложки гострого червоного перцю;
– 2 – 3 зубки часнику;
– 2 столові ложки оцту 6%;
– 4 столові ложки соняшникової олії.
Приготування:
- Очистьте моркву і замочіть в холодній воді на годину (вона набере соковитості).
- Натріть на тертці для моркви рівно 500 грамів, додайте всі спеції.
- Соняшникову олію нагрійте в сотейнику та вилийте на спеції.
- Маринуйте в холодильнику 12 годин, у герметичному посуді. За бажанням можна додати ще сіль.
Смачного!
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