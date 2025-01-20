Авокадо приобретает все большую популярность как универсальный ингредиент, дополняющий широкий спектр блюд. Он может улучшать салаты, каши и даже десерты. К тому же авокадо можно превратить в домашнее масло, которое в результате получится нежным и особенным на вкус.