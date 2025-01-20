Такая масса является вкусной и эстетичной. Ею можно намазать как брускетты для гостей, так и бутерброды для обычного завтрака. Как приготовить масло из авокадо рассказывает 24 Канал со ссылкой на инстаграм @vasilymishlen.

Читайте также Этому рецепту фигура скажет "спасибо": готовим витаминный салат из сельдерея, груши и фундука

Масло из авокадо

  • Время: 15 минут
  • Порции: 1

Ингредиенты:
– 180 граммов сливочного масла;
– 2 авокадо;
– 3 веточки петрушки;
– 1/3 чайные ложки паприки;
– соль – по вкусу;
– чеснок сухой – по вкусу;
– 2 столовые ложки лимонного сока.

Как приготовить масло из авокадо: смотрите видео

Приготовление:

  1. Авокадо очистите от кожуры и сердцевины. Петрушку измельчите ножом.

  2. Далее масло сливочное порежьте кубиками. Авокадо, масло, специи, петрушку и сок лимона взбейте блендером до однородности.

  3. Поставьте массу в холодильник. Когда застынет (примерно 2 часа) – намажьте на хлеб и наслаждайтесь.

Приятного аппетита!

Понравился рецепт? Тогда приготовьте и крабовый салат по-новому.