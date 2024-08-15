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Лучший напиток к празднику: рецепт знаменитого петровского кваса на Ивана Купала
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Готовить минуты, а съедают еще быстрее: рецепт аппетитного паштета на завтрак
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22 июня
Семья сыта и довольна, а хозяйка не валится с ног: запекаем молодую капусту с мясом
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Мясо гарантированно будет нежным и сочным: простой рецепт маринада для шашлыка
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Идеальное начало трапезы: брускетта с оригинальной начинкой – итальянский рецепт
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Почему на Ивана купала надо приготовить вареники с вишнями: рецепт, от которого все в восторге
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Достаточно лишь ложки этого ингредиента: ваш омлет больше никогда не будет сухим
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21 июня
Тают во рту и влюбляют с первого кусочка: готовим медовые ребрышки с Эктором
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Что приготовить на Ивана Купала: 3 блюда наших предков
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Ароматная летняя выпечка без мороки: готовим вишневый пирог на сковороде
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И вкусно, и концептуально: галушки из картофеля на Ивана Купала – их готовили еще наши предки
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Отдых превратится в праздник: готовим медовик по рецепту любимицы хозяек Лилии Цвит
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20 июня
Не все так сложно, как придумывают: как приготовить безе – мемы явно преувеличивают
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Должна быть на столах, а не только на страницах книг: простой рецепт лемишки
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Вкусный и полезный: готовим домашний сироп из бузины
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Все будут умолять рецепт, и даже свекровь: маринуем сельдь в томатном соусе
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Клубничное варенье без сахара: натуральное и всего из 3 ингредиентов
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Еще вкуснее, чем куриные: хрустящие наггетсы из цветной капусты, которые можно в пост
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Больше новостей
21 июнь
00:06
Отдых превратится в праздник: готовим медовик по рецепту любимицы хозяек Лилии Цвит
На выходные всегда хочется полакомиться чем-то особенным, так почему бы не насладиться любимым медовиком? Тем более приготовленным по рецепту известной кулинарки.
19 июнь
17:33
Трендовые "Улитки": запекаем рулетики из лаваша, ветчины и сыра – идеально на любой случай
18 июнь
17:30
Вкуснее уже не придумать: 3 летних блюда из кабачков, которые следует приготовить немедленно
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Ароматная летняя выпечка без мороки: готовим вишневый пирог на сковороде
Отдых превратится в праздник: готовим медовик по рецепту любимицы хозяек Лилии Цвит
Идеальные яйца пашот всего за 3 минуты: кулинарка со звездой "Мишлен" раскрыла секрет
Чтобы получить не только вкус, но и качество: как выбирать молодой картофель
Клубничное варенье-пятиминутка, которое порадует вне сезона: рецепт из 2 ингредиентов
Эти не разлезутся и не пригорят: готовим идеальные сырники без муки и манки
Вкусные рецепты
Лучший напиток к празднику: рецепт знаменитого петровского кваса на Ивана Купала
Готовить минуты, а съедают еще быстрее: рецепт аппетитного паштета на завтрак
Семья сыта и довольна, а хозяйка не валится с ног: запекаем молодую капусту с мясом
Мясо гарантированно будет нежным и сочным: простой рецепт маринада для шашлыка
Салаты и закуски
Идеальное начало трапезы: брускетта с оригинальной начинкой – итальянский рецепт
Все будут умолять рецепт, и даже свекровь: маринуем сельдь в томатном соусе
Еще вкуснее, чем куриные: хрустящие наггетсы из цветной капусты, которые можно в пост
Трендовые "Улитки": запекаем рулетики из лаваша, ветчины и сыра – идеально на любой случай
Выпечка и десерты
Ароматная летняя выпечка без мороки: готовим вишневый пирог на сковороде
Отдых превратится в праздник: готовим медовик по рецепту любимицы хозяек Лилии Цвит
Не все так сложно, как придумывают: как приготовить безе – мемы явно преувеличивают
Клубничное варенье без сахара: натуральное и всего из 3 ингредиентов
Консервации и закрутки
Клубничное варенье без сахара: натуральное и всего из 3 ингредиентов
Сладкие маринованные помидоры: простой рецепт на зиму без стерилизации
Будете благодарны себе, что его заготовили: рецепт вкуснейшего варенья из черешни
Клубничное варенье-пятиминутка, которое порадует вне сезона: рецепт из 2 ингредиентов
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