Лидер осенней выпечки: готовим соленые синабоны с моцареллой по проверенному рецепту

Особая текстура достигается благодаря классическому опарному методу замеса, что позволяет клейковине полностью раскрыться и обеспечивает изделиям воздушную пористость без излишней плотности. Во время выпечки сливочно-чесночная смесь пропитывает каждый виток теплого сдобного рулета изнутри, а моцарелла плавится, образуя сочную нитевидную сердцевину, которая прекрасно дополняет горячий обеденный борщ или служит самостоятельной сытной закуской.

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Как испечь соленые синабоны с сыром?

Время : 1 час 15 минут

: 1 час 15 минут Порций: 8

Ингредиенты:

опара для расстойки:

– 300 миллилитров теплого молока температурой 36 – 38 градусов;

– 5 граммов сухих дрожжей или 15 граммов прессованных живых;

– 20 граммов белого сахара;

– 150 граммов пшеничной муки;

основной замес теста:

– готовая опара;

– 500 граммов пшеничной муки высшего сорта;

– 60 граммов белого сахара;

– 4 грамма каменной соли;

– 2 куриных яйца комнатной температуры;

– 100 граммов мягкого сливочного масла 82% жирности;

пикантная сырная начинка:

– 100 граммов мягкого сливочного масла;

– 4 – 5 зубчиков чеснока;

– 30 – 40 граммов свежей зелени укропа и петрушки;

– 200 граммов твердого сыра или моцареллы.

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Приготовление: