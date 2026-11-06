Лідер осінньої випічки: готуємо солоні сінабони з моцарелою за перевіреним рецептом

Як спекти солоні сінабони з сиром / Shuba
Знамениті булочки-сінабони зазвичай асоціюються виключно з солодкою корицею та липкою глазур'ю, проте їхня несолодка версія здатна здивувати навіть найвибагливіших гурманів. Повітряне, здобне та неймовірно м'яке дріжджове тісто виступає бездоганною основою для пікантної начинки з розтопленого вершкового масла, пахучого свіжого часнику, подрібненої зелені та щедрого шару тягучого сиру.
Особлива текстура досягається завдяки класичному опарному методу замішування, що дає клейковині повністю розкритися та забезпечує виробам невагому пористість без зайвої щільності. Під час випікання вершково-часникова суміш просочує кожен виток теплого здобного рулету зсередини, а моцарела плавиться, утворюючи соковиту ниткоподібну серцевину, яка чудово доповнює гарячий обідній борщ або виступає самостійною ситною перекускою.
Як спекти солоні сінабони з сиром?
- Час: 1 година 15 хвилин
- Порцій: 8
Інгредієнти:
опара для підйому:
– 300 мілілітрів теплого молока температурою 36 – 38 градусів;
– 5 грамів сухих дріжджів або 15 грамів пресованих живих;
– 20 грамів білого цукру;
– 150 грамів пшеничного борошна;
основний заміс тіста:
– готова опара;
– 500 грамів пшеничного борошна вищого ґатунку;
– 60 грамів білого цукру;
– 4 грами кам'яної солі;
– 2 курячі яйця кімнатної температури;
– 100 грамів м'якого вершкового масла 82% жирності;
пікантно-сирна начинка:
– 100 грамів м'якого вершкового масла;
– 4 – 5 зубчиків часнику;
– 30 – 40 грамів свіжої зелені кропу та петрушки;
– 200 грамів твердого сиру або моцарели.
Приготування:
- Для опари у глибокій мисці з'єднайте тепле молоко, цукор, дріжджі та 150 грамів просіяного борошна, ретельно вимішайте вінчиком до повної однорідності, накрийте плівкою та залиште в теплому місці на 20 – 25 хвилин до утворення пишної пінистої шапки.
- До готової активної опари вбийте 2 яйця, всипте цукор і сіль, розмішайте та частинами введіть 100 грамів дуже м'якого вершкового масла.
- Потім порціями просійте 500 грамів борошна та замісіть м'яке, еластичне, шовковисте тісто, вимішуючи його руками не менше 8 – 10 хвилин.
- Сформуйте кулю, перекладіть у змащену краплею олії миску, накрийте рушником і залиште підходити в теплі на 1 – 1,5 години до збільшення в об'ємі у 2 рази.
- Для начинки з'єднайте 100 грамів розм'якшеного вершкового масла з пропущеним через прес часником і дрібно нашаткованою зеленню, розтерши виделкою до пастоподібного стану, а сир натріть на середній тертці.
- Тісто, що підійшло, злегка обімніть, розкачайте на присипаному борошном столі у великий прямокутний пласт завтовшки близько 5 міліметрів, рівномірно змастіть усю площу часниково-вершковою пастою та щедро посипте шаром тертого сиру.
- Щільно поверніть пласт у довгий акуратний рулет і за допомогою кулінарної нитки або гострого ножа розріжте його на 10 – 12 однакових завитків завширшки приблизно 4 – 5 сантиметрів.
- Викладіть сінабони зрізом догори у прямокутну форму з високими бортиками, вистелену пергаментом, залишаючи між ними відстань 1,5 – 2 сантиметри, накрийте рушником і дайте постояти на вистоюванні 20 хвилин.
- Відправте форму у заздалегідь розігріту до 180 градусів духовку та випікайте протягом 25 – 30 хвилин до золотаво-рум'яного кольору, після чого вийміть і подавайте випічку гарячою або теплою, поки сир залишається тягучим і ніжним.
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