Лідер осінньої випічки: готуємо солоні сінабони з моцарелою за перевіреним рецептом

Особлива текстура досягається завдяки класичному опарному методу замішування, що дає клейковині повністю розкритися та забезпечує виробам невагому пористість без зайвої щільності. Під час випікання вершково-часникова суміш просочує кожен виток теплого здобного рулету зсередини, а моцарела плавиться, утворюючи соковиту ниткоподібну серцевину, яка чудово доповнює гарячий обідній борщ або виступає самостійною ситною перекускою.

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Як спекти солоні сінабони з сиром?

Час : 1 година 15 хвилин

: 1 година 15 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти:

опара для підйому:

– 300 мілілітрів теплого молока температурою 36 – 38 градусів;

– 5 грамів сухих дріжджів або 15 грамів пресованих живих;

– 20 грамів білого цукру;

– 150 грамів пшеничного борошна;

основний заміс тіста:

– готова опара;

– 500 грамів пшеничного борошна вищого ґатунку;

– 60 грамів білого цукру;

– 4 грами кам'яної солі;

– 2 курячі яйця кімнатної температури;

– 100 грамів м'якого вершкового масла 82% жирності;

пікантно-сирна начинка:

– 100 грамів м'якого вершкового масла;

– 4 – 5 зубчиків часнику;

– 30 – 40 грамів свіжої зелені кропу та петрушки;

– 200 грамів твердого сиру або моцарели.

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Приготування: