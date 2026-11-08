Тонкие, эластичные и без единого комочка: как приготовить блины на заварном тесте

Как приготовить тонкие и упругие блины / Pixabay

Приготовление тонких блинов на чистом кефире часто вызывает трудности. Тесто получается слишком густым, блины с трудом отстают от разогретой поверхности и нередко рвутся при попытке их перевернуть.

Однако технология заваривания кипятком полностью изменяет структуру теста. Кипящая вода мгновенно заваривает пшеничную муку, высвобождая клейковину, поэтому блины приобретают поразительную эластичность, получаются шелковистыми и остаются мягкими даже после полного остывания. Adv Одновременное взаимодействие молочной кислоты кефира с пищевой содой и высокой температурой вызывает бурное газообразование с выделением сотен крошечных пузырьков. Именно они создают вот тот самый фирменный ажурный узор в виде мелких дырочек на горячей сковороде. Как приготовить блины на заварном тесте? Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 350 миллилитров теплого кефира;

– 350 миллилитров кипятка;

– 3 столовые ложки растительного масла;

– 250 граммов пшеничной муки;

– 2 яйца;

– 2 столовые ложки белого сахара;

– 1/2 чайной ложки поваренной соли;

– 1/2 чайной ложки пищевой соды. Любимый завтрак / Фото Pixabay Реклама Приготовление: В теплый кефир всыпьте соду, перемешайте и оставьте на 5–6 минут до появления пышной пены. Добавьте яйца, соль, сахар, взбейте венчиком, после чего частями просейте муку и вымесите густую однородную массу без комочков. Непрерывно перемешивая венчиком, влейте в миску тонкой струйкой 350 миллилитров кипятка, заваривая тесто, добавьте растительное масло и перемешайте до гладкости. Наливайте небольшие порции жидкого теста на хорошо разогретую сухую сковороду и жарьте по 1 минуте с одной стороны до появления дырочек и золотистых краев, после чего переворачивайте еще на 30 секунд. Складывайте горячие ажурные блины стопкой на тарелку, а затем подавайте с любимой начинкой.

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