Тонкие, эластичные и без единого комочка: как приготовить блины на заварном тесте

Как приготовить тонкие и упругие блины / Pixabay
Приготовление тонких блинов на чистом кефире часто вызывает трудности. Тесто получается слишком густым, блины с трудом отстают от разогретой поверхности и нередко рвутся при попытке их перевернуть.
Однако технология заваривания кипятком полностью изменяет структуру теста. Кипящая вода мгновенно заваривает пшеничную муку, высвобождая клейковину, поэтому блины приобретают поразительную эластичность, получаются шелковистыми и остаются мягкими даже после полного остывания.
Одновременное взаимодействие молочной кислоты кефира с пищевой содой и высокой температурой вызывает бурное газообразование с выделением сотен крошечных пузырьков. Именно они создают вот тот самый фирменный ажурный узор в виде мелких дырочек на горячей сковороде.
Как приготовить блины на заварном тесте?
- Время: 45 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 350 миллилитров теплого кефира;
– 350 миллилитров кипятка;
– 3 столовые ложки растительного масла;
– 250 граммов пшеничной муки;
– 2 яйца;
– 2 столовые ложки белого сахара;
– 1/2 чайной ложки поваренной соли;
– 1/2 чайной ложки пищевой соды.
Любимый завтрак / Фото Pixabay
Приготовление:
- В теплый кефир всыпьте соду, перемешайте и оставьте на 5–6 минут до появления пышной пены.
- Добавьте яйца, соль, сахар, взбейте венчиком, после чего частями просейте муку и вымесите густую однородную массу без комочков.
- Непрерывно перемешивая венчиком, влейте в миску тонкой струйкой 350 миллилитров кипятка, заваривая тесто, добавьте растительное масло и перемешайте до гладкости.
- Наливайте небольшие порции жидкого теста на хорошо разогретую сухую сковороду и жарьте по 1 минуте с одной стороны до появления дырочек и золотистых краев, после чего переворачивайте еще на 30 секунд.
- Складывайте горячие ажурные блины стопкой на тарелку, а затем подавайте с любимой начинкой.
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