Тонкі, еластичні та без жодної грудочки: як приготувати млинці на заварному тісті

Як приготувати тонкі та пружні млинці / Pixabay

Приготування тонких млинців на чистому кефірі часто створює труднощі. Тісто виходить занадто щільним, вироби важко відстають від розігрітої поверхні та нерідко рвуться під час спроби їх перевернути.

Проте технологія заварювання окропом повністю змінює структуру тіста. Кипляча вода миттєво заварює пшеничне борошно, вивільняючи клейковину, завдяки чому млинці набувають вражаючої еластичності, виходять шовковистими та залишаються м'якими навіть після повного охолодження. Adv Одночасна взаємодія молочної кислоти кефіру з харчовою содою та високою температурою провокує бурхливе газоутворення з виділенням сотень крихітних бульбашок. Саме вони створюють той самий фірмовий ажурний візерунок у дрібну дірочку на гарячій пательні. Як приготувати млинці на заварному тісті? Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 4 Інгредієнти:

– 350 мілілітрів теплого кефіру;

– 350 мілілітрів крутого окропу;

– 3 столові ложки рослинної олії;

– 250 грамів пшеничного борошна;

– 2 яйця;

– 2 столові ложки білого цукру;

– 1/2 чайної ложки кам'яної солі;

– 1/2 чайної ложки харчової соди. Улюблений сніданок / Фото Pixabay Реклама Приготування: У теплий кефір всипте соду, перемішайте та залиште на 5 – 6 хвилин до появи пишної піни. Додайте яйця, сіль, цукор, збийте вінчиком, після чого частинами просійте борошно та вимішайте густу однорідну масу без грудочок. Постійно працюючи вінчиком, влийте в миску тонкою цівкою 350 мілілітрів крутого окропу, заварюючи тісто, додайте рослинну олію та розмішайте до гладкості. Наливайте невеликі порції рідкого тіста на добре розігріту суху сковороду та смажте по 1 хвилині з одного боку до появи дірочок і золотистих країв, після чого перевертайте ще на 30 секунд. Складайте гарячі ажурні млинці стопкою на тарілку, а потім подавайте з улюбленою начинкою.

Ексклюзиви 24 каналу

Повʼязані теми: Смачні та прості рецепти

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter