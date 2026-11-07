Горячая лазанья в обычной чашке за 5 минут: как приготовить ресторанную пасту без духовки

Как приготовить лазанью в чашке / BBC Good Food
Приготовление классической слоеной лазаньи обычно ассоциируется с трудоемким кулинарным процессом, занимающим несколько часов: сборкой большой формы, длительной выпечкой в духовке и последующей мойкой противня.
Однако когда хочется насладиться любимой итальянской пастой, не тратя много сил и времени, спасительным решением становится порционный экспресс-вариант в обычной большой жаропрочной чашке или керамическом рамекине с помощью микроволновки, рассказывает BBC Good Food.
Главный секрет быстроты и безупречной текстуры заключается в использовании свежих, а не сухих листов пасты, которые мгновенно готовятся под действием горячего томатного сока. Нежная рикотта, растертая с чесноком, создает кремовые слои без необходимости варить соус бешамель, средиземноморские овощи-гриль придают дымчатый аромат, а щедрая шапка из моцареллы плавится за считанные минуты, образуя классическую тягучую сырную корочку.
Как приготовить лазанью в чашке?
- Время: 10 минут
- Порций: 1
Ингредиенты:
– 50 граммов рикотты;
– 1 зубчик чеснока;
– 30 граммов моцареллы;
– 35 граммов свежих охлажденных листов для лазаньи;
– 150 миллилитров томатно-чесночного соуса для пасты;
– 100 граммов замороженных средиземноморских овощей-гриль;
– 1 веточка свежего базилика;
– 1 щепотка каменной соли;
– 1 щепотка черного молотого перца.
Приготовление:
- В небольшой миске смешайте рикотту с зубчиком чеснока, пропущенным через пресс, щепоткой каменной соли и молотым черным перцем, после чего тщательно разотрите вилкой до кремообразной консистенции.
- Листья базилика сорвите с веточки и мелко нарежьте ножом.
- В большую жаропрочную керамическую чашку или порционную форму для выпечки выложите замороженные овощи-гриль и залейте томатно-чесночным соусом.
- Накройте посуду крышкой или специальным колпачком для микроволновки и прогрейте на максимальной мощности в течение 3 минут до размягчения овощей, после чего достаньте, перемешайте, добавьте половину рубленного базилика и переложите две трети горячей смеси в отдельную миску.
- На слой овощей, что остался на дне чашки, положите разрезанную по форме половинку свежего листа лазаньи.
- Сверху выложите еще 1 слой теплого овощного соуса, накройте следующим кусочком листа пасты, распределите половину приготовленной чесночной рикотты и повторите слои еще раз, завершая сборку остатками рикотты.
- Поверх блюда щедро посыпьте натертой моцареллой и поставьте чашку в микроволновую печь без крышки на максимальную мощность ровно на 2 минуты, пока сыр полностью не расплавится, образуя румяные пузырьки.
- Осторожно выньте горячую чашку, посыпьте блюдо остатками свежего зеленого базилика, добавьте 1 щепотку черного перца и подавайте к столу сразу, пока паста остается нежной, а сыр тягучим.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter