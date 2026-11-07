Гаряча лазанья в звичайній чашці за 5 хвилин: як приготувати ресторанну пасту без духовки

Проте коли хочеться насолодитися улюбленою італійською пастою, не витрачаючи багато сил та часу, рятівним рішенням стає порційний експрес-варіант у звичайній великій жароміцній чашці або керамічному рамекіні за допомогою мікрохвильовки, розповідає BBC Good Food.

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Головний секрет швидкості та бездоганної текстури полягає у використанні свіжих, а не сухих листів пасти, які миттєво готуються під дією гарячого томатного соку. Ніжна рікотта, розтерта з часником, створює кремові шари без необхідності варити соус бешамель, соковиті середземноморські овочі гриль додають димчастого аромату, а щедра шапка з моцарели плавиться за лічені хвилини, формуючи класичну тягучу сирну скоринку.

Як приготувати лазанью в чашці?

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 1

Інгредієнти:

– 50 грамів рікотти;

– 1 зубчик часнику;

– 30 грамів моцарели;

– 35 грамів свіжих охолоджених листів для лазаньї;

– 150 мілілітрів томатно-часникового соусу для пасти;

– 100 грамів заморожених середземноморських овочів гриль;

– 1 гілочка свіжого базиліку;

– 1 дрібка кам'яної солі;

– 1 дрібка чорного меленого перцю.

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Приготування: