Гаряча лазанья в звичайній чашці за 5 хвилин: як приготувати ресторанну пасту без духовки

Як приготувати лазанью в чашці / BBC Good Food
Приготування класичної листкової лазаньї зазвичай асоціюється з масштабним кулінарним процесом на кілька годин: збиранням великої форми, тривалим випіканням у духовці та наступним миттям дека.
Проте коли хочеться насолодитися улюбленою італійською пастою, не витрачаючи багато сил та часу, рятівним рішенням стає порційний експрес-варіант у звичайній великій жароміцній чашці або керамічному рамекіні за допомогою мікрохвильовки, розповідає BBC Good Food.
Головний секрет швидкості та бездоганної текстури полягає у використанні свіжих, а не сухих листів пасти, які миттєво готуються під дією гарячого томатного соку. Ніжна рікотта, розтерта з часником, створює кремові шари без необхідності варити соус бешамель, соковиті середземноморські овочі гриль додають димчастого аромату, а щедра шапка з моцарели плавиться за лічені хвилини, формуючи класичну тягучу сирну скоринку.
Як приготувати лазанью в чашці?
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 1
Інгредієнти:
– 50 грамів рікотти;
– 1 зубчик часнику;
– 30 грамів моцарели;
– 35 грамів свіжих охолоджених листів для лазаньї;
– 150 мілілітрів томатно-часникового соусу для пасти;
– 100 грамів заморожених середземноморських овочів гриль;
– 1 гілочка свіжого базиліку;
– 1 дрібка кам'яної солі;
– 1 дрібка чорного меленого перцю.
Приготування:
- У невеликій піалі з'єднайте рікотту з пропущеним через прес зубчиком часнику, дрібкою кам'яної солі та меленим чорним перцем, після чого ретельно розітріть виделкою до кремового стану.
- Листя базиліку обірвіть із гілочки та дрібно нашаткуйте ножем.
- У велику жароміцну керамічну чашку або порційну форму для випікання викладіть заморожені овочі гриль і залийте томатно-часниковим соусом.
- Прикрийте посуд кришкою або спеціальним ковпаком для мікрохвильовки та прогрійте на максимальній потужності протягом 3 хвилин до розм'якшення овочів, після чого дістаньте, перемішайте, додайте половину рубаного базиліку та перекладіть дві третини гарячої суміші в окрему миску.
- На шар овочів, що залишився на дні чашки, покладіть розрізану за формою половину свіжого листа лазаньї.
- Зверху викладіть ще 1 шар теплого овочевого соусу, накрийте наступним шматочком листа пасти, розподіліть половину підготовленої часникової рікотти та повторіть шари ще раз, завершуючи збирання залишками рікотти.
- Поверхню страви щедро засипте натертою моцарелою та поверніть чашку в мікрохвильовку без кришки на максимальну потужність рівно на 2 хвилини, доки сир повністю не розплавиться, утворюючи рум'яні бульбашки.
- Обережно вийміть гарячу чашку, присипте страву залишками свіжого зеленого базиліку, додайте 1 дрібку чорного перцю та подавайте до столу одразу, поки паста залишається ніжною, а сир тягучим.
Повʼязані теми:
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter