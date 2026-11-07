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Гаряча лазанья в звичайній чашці за 5 хвилин: як приготувати ресторанну пасту без духовки

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Як приготувати лазанью в чашці

Як приготувати лазанью в чашці / BBC Good Food

Приготування класичної листкової лазаньї зазвичай асоціюється з масштабним кулінарним процесом на кілька годин: збиранням великої форми, тривалим випіканням у духовці та наступним миттям дека.

Проте коли хочеться насолодитися улюбленою італійською пастою, не витрачаючи багато сил та часу, рятівним рішенням стає порційний експрес-варіант у звичайній великій жароміцній чашці або керамічному рамекіні за допомогою мікрохвильовки, розповідає BBC Good Food.

 
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Головний секрет швидкості та бездоганної текстури полягає у використанні свіжих, а не сухих листів пасти, які миттєво готуються під дією гарячого томатного соку. Ніжна рікотта, розтерта з часником, створює кремові шари без необхідності варити соус бешамель, соковиті середземноморські овочі гриль додають димчастого аромату, а щедра шапка з моцарели плавиться за лічені хвилини, формуючи класичну тягучу сирну скоринку.

Як приготувати лазанью в чашці?

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 1

Інгредієнти:
– 50 грамів рікотти;
– 1 зубчик часнику;
– 30 грамів моцарели;
– 35 грамів свіжих охолоджених листів для лазаньї;
– 150 мілілітрів томатно-часникового соусу для пасти;
– 100 грамів заморожених середземноморських овочів гриль;
– 1 гілочка свіжого базиліку;
– 1 дрібка кам'яної солі;
– 1 дрібка чорного меленого перцю.

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Приготування:

  1. У невеликій піалі з'єднайте рікотту з пропущеним через прес зубчиком часнику, дрібкою кам'яної солі та меленим чорним перцем, після чого ретельно розітріть виделкою до кремового стану.
  2. Листя базиліку обірвіть із гілочки та дрібно нашаткуйте ножем.
  3. У велику жароміцну керамічну чашку або порційну форму для випікання викладіть заморожені овочі гриль і залийте томатно-часниковим соусом.
  4. Прикрийте посуд кришкою або спеціальним ковпаком для мікрохвильовки та прогрійте на максимальній потужності протягом 3 хвилин до розм'якшення овочів, після чого дістаньте, перемішайте, додайте половину рубаного базиліку та перекладіть дві третини гарячої суміші в окрему миску.
  5. На шар овочів, що залишився на дні чашки, покладіть розрізану за формою половину свіжого листа лазаньї.
  6. Зверху викладіть ще 1 шар теплого овочевого соусу, накрийте наступним шматочком листа пасти, розподіліть половину підготовленої часникової рікотти та повторіть шари ще раз, завершуючи збирання залишками рікотти.
  7. Поверхню страви щедро засипте натертою моцарелою та поверніть чашку в мікрохвильовку без кришки на максимальну потужність рівно на 2 хвилини, доки сир повністю не розплавиться, утворюючи рум'яні бульбашки.
  8. Обережно вийміть гарячу чашку, присипте страву залишками свіжого зеленого базиліку, додайте 1 дрібку чорного перцю та подавайте до столу одразу, поки паста залишається ніжною, а сир тягучим.

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