Многие пытаются варить клубни в мундирах и только потом нарезать, но такой метод требует длительного охлаждения и часто приводит к неравномерной нарезке. Однако профессиональные повара уже давно используют химическое свойство кислой среды.

Adv

Добавление небольшого количества обычного столового или яблочного уксуса в холодную воду непосредственно перед нагреванием укрепляет пектиновые волокна стенок картофеля. Благодаря этому внешний слой кубика моментально "схватывается" и удерживает жесткий каркас во время кипения, тогда как сердцевина остается мягкой, рассыпчатой и нежной. При правильной дозировке уксусный запах полностью улетучивается вместе с паром, оставляя лишь безупречную геометрию нарезки.

Как сварить идеальный картофель для салата?

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 8

Ингредиенты:

– 1,5 килограмма очищенного картофеля плотных сортов;

– 2 литра холодной питьевой воды;

– 1 столовая ложка 9% столового уксуса или чуть меньше 2 столовых ложек 6% яблочного уксуса;

– 1 столовая ложка каменной соли.

Реклама

Приготовление: