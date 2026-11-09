Домашний твердый сыр из молока и творога: простой рецепт без сложных ингредиентов

Как приготовить твердый сыр дома / Pixabay
Из молока и творога можно приготовить продукт, который хорошо нарезается ломтиками, подходит для бутербродов и даже для натирания. В этом рецепте весь секрет заключается в простом отделении сгустка от сыворотки и последующем плавлении массы на водяной бане.
Домашний твердый сыр – это тот продукт, который обязательно стоит попробовать приготовить самостоятельно. Придется немного постараться, но вы точно не пожалеете ни о секунде потраченного времени.
Как приготовить твердый сыр дома?
- Время: 2 – 3 часа + охлаждение
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 литр молока жирностью 2,5%;
– 500 граммов творога;
– 1 яйцо;
– 1 чайная ложка соли;
– 1 чайная ложка соды;
– 50 граммов сливочного масла по желанию.
Приготовление:
- Доведите литр молока до кипения, добавьте творог и проварите 3 – 4 минуты, пока не отделится сыворотка.
- Отцедите массу на сито, хорошо отожмите лишнюю жидкость, а сыворотку оставьте для блинов или оладий.
- Добавьте в творог яйцо, соль и соду, затем тщательно перемешайте.
- Поставьте миску на водяную баню, добавьте сливочное масло и постоянно помешивайте, пока масса полностью не расплавится и не станет однородной.
- Сформируйте сыр в шарик или брусочек, переложите в формочку и слегка прижмите небольшим грузом.
- Поставьте сыр в холодильник на 2 – 3 часа, чтобы он застыл.
Готовый сыр хорошо нарезается ломтиками, вкусен на бутербродах с чаем и подходит для натирания на терке и запекания. Консистенция зависит от творога: иногда масса получается более твердой, иногда более мягкой, но вкус у нее всегда хороший.
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