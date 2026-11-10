Аромат уюта на всю оселю: 3 простых рецепта домашнего хлеба без сложного замеса

Как испечь вкусный хлеб дома / Pixabay
С наступлением ноябрьских морозов и зимних холодов выпечка хлеба в домашних условиях приобретает особый смысл. Включенная духовка согревает кухню, а запах свежеиспеченного хлеба наполняет дом ощущением спокойствия и сытости.
Многие отказываются от выпечки хлеба из-за страха перед капризными заквасками и утомительного ручного замеса, однако существует проверенная классика на дрожжах и длительной холодной ферментации, которая гарантирует безупречный результат даже новичкам.
В холодное время года лучше всего получаются насыщенные, плотные буханки с характером: легкий хрустящий пшеничный хлеб без замеса, испеченный в раскаленной чугунке, сладковато-терпкий ржаной батон с кориандром и тмином, а также сытный картофельный хлеб, отварная основа которого делает мякиш невероятно сочным, упругим и долговечным, не давая ему черстветь.
Пшеничный хлеб без замеса в чугунном котле
- Время: 1 час
- Порций: 1
Ингредиенты:
– 450 граммов пшеничной муки высшего сорта;
– 10 граммов поваренной соли;
– 1 грамм сухих быстродействующих дрожжей или 1/4 чайной ложки свежих;
– 350 миллилитров чистой воды комнатной температуры.
Приготовление:
- В глубокой миске смешайте просеянную пшеничную муку, соль и сухие дрожжи.
- Влейте 350 миллилитров воды и перемешайте массу обычной вилкой в течение 30 – 40 секунд только до тех пор, пока мука полностью не впитает влагу: тесто должно быть липким, комковатым и влажным.
- Накройте миску пищевой пленкой и оставьте при комнатной температуре от 18 до 20 градусов на 12 – 16 часов.
- За это время произойдет медленная холодная ферментация: масса увеличится в объеме в 2 раза и покроется многочисленными пузырьками воздуха.
- Обильно присыпьте стол мукой, осторожно выложите липкое тесто силиконовой лопаткой, сложите его края конвертом к центру 4 раза, сформируйте округлую заготовку швом вниз и переложите на лист пергамента, прикрыв полотенцем на 30 минут для окончательной расстойки.
- Поставьте пустой чугунный казан или толстостенную гусячницу с крышкой в холодную духовку, включите разогрев до 230 градусов и прогревайте посуду не менее 30 минут.
- Осторожно снимите горячую крышку, с помощью пергамента перенесите тесто прямо в раскаленный казан, накройте крышкой и выпекайте при 230 градусах ровно 30 минут, создавая эффект каменной печи с паром.
- Затем снимите крышку, уменьшите температуру до 200 градусов и допекайте еще 15 – 20 минут до появления темно-золотистой звонкой корочки.
- Остудите буханку на металлической решетке не менее 1 часа перед нарезкой.
Особый аромат и атмосфера / Фото Pixabay
Пряный ржаной хлеб с тмином и кориандром
- Время: 1 час
- Порций: 1
Ингредиенты:
– 300 граммов ржаной муки грубого помола;
– 200 граммов пшеничной муки первого или высшего сорта;
– 350 миллилитров теплой воды температурой 36 – 38 градусов;
– 5 граммов сухих дрожжей;
– 1 столовая ложка темного меда или патоки;
– 10 граммов каменной соли;
– 2 столовые ложки нерафинированного масла; пряный букет:
– 1 чайная ложка цельных семян кориандра;
– 1 чайная ложка семян тмина.
Приготовление:
- В теплой воде растворите мед и сухие дрожжи, оставьте на 10 минут до появления тонкой пенки.
- Семена тмина и кориандра слегка растолките в ступке, чтобы зерна раскрыли свой эфирный аромат.
- В широкую миску просейте ржаную и пшеничную муку, всыпьте каменную соль и большую часть растертых пряностей, оставив щепотку для посыпки корочки.
- Влейте дрожжевую воду, добавьте 2 столовые ложки растительного масла и замесите плотное, немного липкое тесто, вымешивая его смоченными в воде руками около 5 – 7 минут.
- Сформируйте из теста гладкий овальный батон, выложите его в смазанную каплей масла прямоугольную форму для хлеба длиной около 25 сантиметров, разровняйте влажные края лопаткой, накройте пленкой и оставьте в тепле без сквозняков на 1,5 часа до увеличения в 2 раза.
- Смажьте поднявшуюся верхушку хлеба теплой водой с помощью кулинарной кисточки, сделайте сверху 3 – 4 неглубоких косых надреза острым лезвием и посыпьте остатками цельного кориандра.
- Выпекайте в заранее прогретой до 200 градусов духовке в течение 45 минут.
- Готовый хлеб достаньте из формы, заверните в сухое льняное полотенце и оставьте созревать на 6 – 8 часов: ржаной мякиш обязательно нуждается во времени для окончательной стабилизации структуры.
Сытный картофельный хлеб на сливочном масле
Ингредиенты:
– 250 граммов очищенного отваренного картофеля;
– 200 миллилитров теплого картофельного отвара;
– 40 граммов мягкого сливочного масла 82% жирности;
– 500 граммов пшеничной муки;
– 7 граммов сухих дрожжей;
– 1 столовая ложка сахара;
– 8 граммов поваренной соли;
– 1 куриный желток для смазывания корочки.
Приготовление:
- Очищенный картофель отварите в несоленой воде до полной готовности, слейте отвар в отдельный стакан и остудите до температуры 36 – 38 градусов.
- Горячие клубни тщательно разотрите толкушкой вместе со сливочным маслом в шелковистое пюре без комочков и охладите до теплого состояния.
- В теплом картофельном отваре растворите дрожжи и сахар, оставьте смесь на 10 минут до образования пышной шапки.
- В большой миске смешайте просеянную муку, соль, остывшее картофельное пюре и приготовленный отвар с дрожжами.
- Замесите мягкое, эластичное и упругое тесто: благодаря крахмалу оно будет заметно нежнее, чем стандартное пшеничное тесто.
- Вымешивайте руками на рабочем столе 8–10 минут, сформируйте шар, накройте полотенцем и дайте подняться в теплом месте в течение 1 часа.
- Обомните тесто, сформируйте круглый каравай или продолговатый батон, выложите на застеленный пергаментом противень и дайте постоять на расстойке еще 25 – 30 минут.
- Смажьте поверхность взбитым с 1 чайной ложкой воды яичным желтком, сделайте продольный надрез глубиной 5 миллиметров и отправьте в разогретую до 190 градусов духовку на 35 – 40 минут до появления насыщенного янтарного цвета.
- Картофельный хлеб остается сочным, нежным и необычайно мягким в течение 3 – 4 суток.
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