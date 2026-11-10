Без яиц и сливочного масла: как испечь нежный пирог к чаю на 1 стакане кефира

Главный секрет нежной рассыпчатой текстуры заключается в удачном сочетании пшеничной муки и манной крупы. Манная крупа впитывает влагу из кефира, поэтому тесто получается влажным, пористым и совсем не липким, а рафинированное масло обеспечивает мягкость и тонкую золотистую корочку, которая аппетитно хрустит при нарезке.

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Как испечь недорогой пирог к чаю?

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 250 миллилитров кефира любой жирности;

– 100 миллилитров рафинированного растительного масла без запаха;

– 200 граммов манной крупы;

– 200 граммов белого сахара;

– 140 граммов пшеничной муки;

– 1 чайная ложка разрыхлителя для теста;

– 1 чайная ложка ванильного сахара по желанию.

Приготовление: