Забудьте о шарлотке и миксере: насыпной пирог "Три стакана", который тает во рту

Все сухие ингредиенты отмеряются одним стандартным стаканом объемом 200 – 250 миллилитров, что сводит время подготовки к нескольким минутам. Главная магия рецепта раскрывается непосредственно в форме во время выпечки. Сухая смесь муки, манной крупы и сахара выкладывается слоями на натертые сочные яблоки, а сверху покрывается стружкой замороженного сливочного масла.

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Горячий фруктовый сок постепенно растворяет крупинки сахара и пропитывает манную крупу, которая набухает и превращается в нежное кремовое суфле, в то время как масло образует сверху тонкую карамельно-хрустящую корочку.

Как приготовить пирог "Три стакана"?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 8

Ингредиенты:

– 1 стакан пшеничной муки;

– 1 стакан манной крупы;

– 1 стакан сахара;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– 1 чайная ложка молотой корицы;

– 1 щепотка мелкой соли;

сочная начинка и сливочный слой:

– 1 – 1,2 килограмма кисло-сладких яблок;

– 100 – 120 граммов замороженного сливочного масла.

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Приготовление: