Забудьте про шарлотку та міксер: насипний пиріг "Три склянки", який тане в роті

Усі сухі складові відмірюють однією стандартною склянкою об'ємом 200 – 250 мілілітрів, що зводить підготовку до лічених хвилин. Головна магія рецепта розкривається безпосередньо у формі під час випікання. Суха суміш борошна, манної крупи та цукру перекладається шарами натертих соковитих яблук, а зверху вкривається стружкою замороженого вершкового масла.

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Гарячий фруктовий сік поступово розчиняє крупинки цукру й просочує манку, яка набухає та перетворюється на ніжне кремове суфле, тоді як масло формує зверху тонку карамельно-хрустку скоринку.

Як зробити пиріг "Три склянки"?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 8

Інгредієнти:

– 1 склянка пшеничного борошна;

– 1 склянка манної крупи;

– 1 склянка цукру;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– 1 чайна ложка меленої кориці;

– 1 дрібка дрібної солі;

соковита начинка та вершковий шар:

– 1 – 1,2 кілограма кисло-солодких яблук;

– 100 – 120 грамів замороженого вершкового масла.

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Приготування: