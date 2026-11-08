Густой, как в кондитерской: как приготовить настоящий горячий шоколад без плиточного шоколада за

Приготовление насыщенного горячего шоколада дома часто ассоциируется с растапливанием дорогих плиток с высоким содержанием какао-масла, которые не всегда позволяют добиться желаемой кремовой густоты без добавления жирных сливок. Однако получить насыщенный десертный напиток с зеркальным блеском и шелковистой текстурой можно из самых простых базовых продуктов, которые найдутся на любой кухне, рассказывает Галина Цах.

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Главный секрет правильной консистенции заключается в использовании качественного темного щелочного какао и 1 столовой ложки кукурузного крахмала. В отличие от картофельного, кукурузный крахмал не придает специфического привкуса или клейкого тягучего осадка, а мягко загущает горячее молоко при медленном нагревании, превращая обычное какао в тягучий благородный десерт, который идеально дополняется шапкой из взбитых охлажденных сливок и хрустящей шоколадной посыпкой.

Как приготовить горячий шоколад?

Время : 5 минут

: 5 минут Порций: 1

Ингредиенты:

– 300 миллилитров свежего молока;

– 1 столовая ложка темного какао-порошка;

– 1 столовая ложка белого сахара;

– 1 столовая ложка кукурузного крахмала;

украшение для подачи:

– 50 миллилитров взбитых сливок;

– 1 чайная ложка шоколадной или кондитерской посыпки.

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Как приготовить горячий шоколад дома: смотрите видео

Приготовление: