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Густий, як у кондитерській: як приготувати справжній гарячий шоколад без плиткового шоколаду за

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Варимо насичений гарячий шоколад

Варимо насичений гарячий шоколад / Pixabay

Ви можете легко приготувати насичений гарячий шоколад на власній кухні за кілька хвилин. І для цього вам не знадобиться ані грама плиткового шоколаду!

Приготування насиченого гарячого шоколаду вдома часто асоціюється з розтоплюванням дорогих плиток із високим вмістом какао-масла, які не завжди дають бажану кремову густину без додавання жирних вершків. Проте отримати глибокий десертний напій із дзеркальним блиском і шовковистою текстурою можна з найпростіших базових продуктів, які знайдуться на будь-якій кухні, розповідає Галина Цах.

 
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Головна таємниця правильної консистенції полягає у використанні якісного темного алкалізованого какао та 1 столової ложки кукурудзяного крохмалю. На відміну від картопляного, кукурудзяний крохмаль не дає специфічного присмаку чи клейкого тягучого осаду, а м'яко згущує гаряче молоко під час повільного нагрівання, перетворюючи звичайне какао на тягучий благородний десерт, який ідеально доповнюється шапкою зі збитих охолоджених вершків і хрусткою шоколадною посипкою.

Як зварити гарячий шоколад?

  • Час: 5 хвилин
  • Порцій: 1

Інгредієнти:
– 300 мілілітрів свіжого молока;
– 1 столова ложка темного порошку какао;
– 1 столова ложка білого цукру;
– 1 столова ложка кукурудзяного крохмалю;
декор для подачі:
– 50 мілілітрів збитих вершків;
– 1 чайна ложка шоколадної або кондитерської посипки.

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Як зварити гарячий шоколад вдома: дивіться відео

Приготування:

  1. У невеликому сотейнику з'єднайте сухі компоненти: темне какао, кукурудзяний крохмаль і білий цукор, після чого ретельно розмішайте їх вінчиком, розбиваючи дрібні грудочки.
  2. Влийте приблизно 50 мілілітрів холодного молока та інтенсивно розітріть суміш до утворення гладкої однорідної шоколадної пасти, після чого долийте решту молока та ще раз перемішайте.
  3. Поставте сотейник на помірний вогонь і варіть при постійному помішуванні вінчиком протягом 2 – 3 хвилин до активного загустіння та появи перших великих бульбашок кипіння.
  4. Зніміть посуд із вогню, перелийте оксамитову гарячу масу в товстостінну чашку, прикрасьте зверху пишною шапкою зі збитих вершків і присипте шоколадною посипкою перед самою подачею.

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