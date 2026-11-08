Густий, як у кондитерській: як приготувати справжній гарячий шоколад без плиткового шоколаду за

Варимо насичений гарячий шоколад / Pixabay
Ви можете легко приготувати насичений гарячий шоколад на власній кухні за кілька хвилин. І для цього вам не знадобиться ані грама плиткового шоколаду!
Приготування насиченого гарячого шоколаду вдома часто асоціюється з розтоплюванням дорогих плиток із високим вмістом какао-масла, які не завжди дають бажану кремову густину без додавання жирних вершків. Проте отримати глибокий десертний напій із дзеркальним блиском і шовковистою текстурою можна з найпростіших базових продуктів, які знайдуться на будь-якій кухні, розповідає Галина Цах.
Головна таємниця правильної консистенції полягає у використанні якісного темного алкалізованого какао та 1 столової ложки кукурудзяного крохмалю. На відміну від картопляного, кукурудзяний крохмаль не дає специфічного присмаку чи клейкого тягучого осаду, а м'яко згущує гаряче молоко під час повільного нагрівання, перетворюючи звичайне какао на тягучий благородний десерт, який ідеально доповнюється шапкою зі збитих охолоджених вершків і хрусткою шоколадною посипкою.
Як зварити гарячий шоколад?
- Час: 5 хвилин
- Порцій: 1
Інгредієнти:
– 300 мілілітрів свіжого молока;
– 1 столова ложка темного порошку какао;
– 1 столова ложка білого цукру;
– 1 столова ложка кукурудзяного крохмалю;
декор для подачі:
– 50 мілілітрів збитих вершків;
– 1 чайна ложка шоколадної або кондитерської посипки.
Як зварити гарячий шоколад вдома: дивіться відео
Приготування:
- У невеликому сотейнику з'єднайте сухі компоненти: темне какао, кукурудзяний крохмаль і білий цукор, після чого ретельно розмішайте їх вінчиком, розбиваючи дрібні грудочки.
- Влийте приблизно 50 мілілітрів холодного молока та інтенсивно розітріть суміш до утворення гладкої однорідної шоколадної пасти, після чого долийте решту молока та ще раз перемішайте.
- Поставте сотейник на помірний вогонь і варіть при постійному помішуванні вінчиком протягом 2 – 3 хвилин до активного загустіння та появи перших великих бульбашок кипіння.
- Зніміть посуд із вогню, перелийте оксамитову гарячу масу в товстостінну чашку, прикрасьте зверху пишною шапкою зі збитих вершків і присипте шоколадною посипкою перед самою подачею.
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