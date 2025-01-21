Сегодня стало модным готовить майонез дома. В этом нет ничего сложного – следует лишь соблюдать пропорции и правила приготовления. Как сделать домашний майонез рассказывает 24 Канал со ссылкой на zhenskiy.

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Домашний майонез – простой рецепт

Время: 5 минут

5 минут Порции: 1

Ингредиенты:

– 200 миллилитров растительного масла;

– 1 чайная ложка горчицы;

– 1 чайная ложка сахара;

– 1 яйцо;

– 1 чайная ложка уксуса;

– 0,5 чайной ложки соли.

Приготовление:

Влейте в чашу блендера масло. Добавьте желток, горчицу, соль, сахар. Взбейте ингредиенты до однородности – примерно 40 секунд. Блендер все это время должен быть опущен на дно.

Когда масса начнет схватываться, постепенно поднимайте блендер, продолжая взбивать будущий майонез. Примерно за 30 секунд влейте уксус и еще взбивайте 20 – 30 секунд.

На этом этапе майонез должен уже быть готов. Охладите и добавляйте к салатам, бутербродам или ставьте на стол как соус.

Приятного аппетита!

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