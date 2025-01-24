Рецептом очень вкусной и полезной намазки из вареных яиц, с тунцом и свежими огурцами делится 24 Канал со ссылкой на фудблогера в Instagram. Готовьте сразу двойную порцию!
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Полезная намазка из яиц и тунца
- Время: 15 минут
- Порции: 1
Ингредиенты:
– 3 яйца;
– 1 банка тунца;
– 2 огурца;
– 1 столовая ложка крем-сыра;
– сил – по желанию.
Как приготовить намазку: смотрите видео
Приготовление:
- Сварите яйца – примерно 8 минут, остудите и разомните вилкой.
- Добавьте к яйцам тунец, порезанный огурец, соль, крем-сыр, специи и окончательно перемешайте.
- Подавайте с гренками – нарежьте хлеб ломтиками и подсушите его на сковороде или в духовке.
Приятного аппетита!
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