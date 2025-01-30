Наприклад, намазка з тунця та авокадо пропонує як смакові, так і поживні переваги. Як приготувати цю смачну намазку, розповідає 24 Канал з посиланням на ElegantWoman.

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Намазка з тунця та авокадо

  • Час: 15 хвилин
  • Порції: 3 – 4

Інгредієнти:
– 1 банка тунця у власному соку;
– 1 – 2 авокадо;
– 1 чайна ложка лимонного соку;
– петрушка;
– сіль.

Приготування:

  1. Тунець дістаньте з консерви та розімніть виделкою.
  2. Авокадо також розімніть виделкою або натріть на тертці.
  3. Змішайте авокадо з рибою та лимонним соком. Приправте сіллю та перцем.
  4. Зелень за бажанням можете подрібнити та ввести в загальну масу або просто посипати зверху бутерброди чи тости.

Смачного!

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