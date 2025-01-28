Такий паштет готується доволі просто. 24 Канал з посиланням на TrueUA ділиться рецептом найніжнішого паштету з курячої печінки.
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Паштет з курячої печінки
- Час: 25 хвилин
- Порції: 1
Інгредієнти:
– 500 грамів курячої печінки;
– 1 цибуля ріпчаста;
– 1 морква;
– 200 мілілітрів вершків 18 – 20%;
– 50 грамів вершкового масла;
– 2 столові ложки соняшникової олії;
– сіль, чорний мелений перець – до смаку.
Приготування:
- Цибулю очистьте та наріжте великими кубиками, а моркву натріть на грубій терці.
- Печінку промийте та наріжте на середні шматочки.
- На розігрітій олії обсмажте цибулю протягом 5 хвилин. Додайте моркву та тушкуйте ще кілька хвилин.
- До овочів додайте печінку та обсмажте її до зміни кольору. Додайте вершки, масло, сіль, перець і тушкуйте все разом ще 10 хвилин.
- Охолоджені інгредієнти для паштету збийте блендером до однорідного стану.
- Перекладіть паштет у посудину, яка герметично закривається, накрийте харчовою плівкою в контакт і залиште в холодильнику мінімум на 2 години.
Смачного!
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