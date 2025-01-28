Такой паштет готовится довольно просто. 24 Канал со ссылкой на TrueUA делится рецептом нежнейшего паштета из куриной печени.

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Паштет из куриной печени

Время: 25 минут

25 минут Порции: 1

Ингредиенты:

– 500 граммов куриной печени;

– 1 лук репчатый;

– 1 морковь;

– 200 миллилитров сливок 18 – 20%;

– 50 граммов сливочного масла;

– 2 столовые ложки подсолнечного масла;

– соль, черный молотый перец – по вкусу.

Приготовление:

Лук очистите и нарежьте крупными кубиками, а морковь натрите на крупной терке.

Печень промойте и нарежьте на средние кусочки.

На разогретом растительном масле обжарьте лук в течение 5 минут. Добавьте морковь и тушите еще несколько минут.

К овощам добавьте печень и обжарьте ее до изменения цвета. Добавьте сливки, масло, соль, перец и тушите все вместе еще 10 минут.

Охлажденные ингредиенты для паштета взбейте блендером до однородного состояния.

Переложите паштет в герметично закрывающийся сосуд, накройте пищевой пленкой в контакт и оставьте в холодильнике минимум на 2 часа.

Приятного аппетита!

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