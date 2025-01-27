Це смачний і зручний варіант закуски як для святкових зустрічей, так і для буденного частування сім'ї та друзів. 24 Канал з посиланням на Instagram фудблогерки @_marina_frolova._ ділиться рецептом швидкої закуски з лаваша, крабових паличок та овочів.

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Швидка закуска з лаваша та крабових паличок

  • Час: 15 хвилин
  • Порції: 2

Інгредієнти:
– лаваш;
– капуста;
– огірки;
– помідори;
– кукурудза;
– крабові палички;
– соус (майонез, гірчиця в зернах, часник, кріп);
– сіль – на смак.

Як приготувати закуску з лаваша та крабових паличок: дивіться відео

Приготування:

  1. Поріжте крабові палички та овочі.
  2. Змішайте все для соусу.
  3. Змастіть лаваш соусом, зверху викладіть крабові палички, овочі, знову соус і згорніть лаваш у рулетик.
  4. Обсмажте на сухій сковороді, розріжте навпіл та подавайте на стіл.

Смачного!

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