Це смачний і зручний варіант закуски як для святкових зустрічей, так і для буденного частування сім'ї та друзів. 24 Канал з посиланням на Instagram фудблогерки @_marina_frolova._ ділиться рецептом швидкої закуски з лаваша, крабових паличок та овочів.