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Швидка закуска з лаваша та крабових паличок
- Час: 15 хвилин
- Порції: 2
Інгредієнти:
– лаваш;
– капуста;
– огірки;
– помідори;
– кукурудза;
– крабові палички;
– соус (майонез, гірчиця в зернах, часник, кріп);
– сіль – на смак.
Як приготувати закуску з лаваша та крабових паличок: дивіться відео
Приготування:
- Поріжте крабові палички та овочі.
- Змішайте все для соусу.
- Змастіть лаваш соусом, зверху викладіть крабові палички, овочі, знову соус і згорніть лаваш у рулетик.
- Обсмажте на сухій сковороді, розріжте навпіл та подавайте на стіл.
Смачного!
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