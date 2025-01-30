Например, намазка из тунца и авокадо предлагает как вкусовые, так и питательные преимущества. Как приготовить эту вкусную намазку, рассказывает 24 Канал со ссылкой на ElegantWoman.

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Намазка из тунца и авокадо

  • Время: 15 минут
  • Порции: 3 – 4

Ингредиенты:
– 1 банка тунца в собственном соку;
– 1 – 2 авокадо;
– 1 чайная ложка лимонного сока;
– петрушка;
– соль.

Приготовление:

  1. Тунец достаньте из консервы и разомните вилкой.
  2. Авокадо также разомните вилкой или натрите на терке.
  3. Смешайте авокадо с рыбой и лимонным соком. Приправьте солью и перцем.
  4. Зелень по желанию можете измельчить и ввести в общую массу или просто посыпать сверху бутерброды или тосты.

Приятного аппетита!

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