Коли хочеться чогось оригінального, можна приготувати смачну закуску з кабачків, помідорів та пікантного соусу. Підготовчий процес займе 5 хвилин, а решту зробить духовка, запевняє 24 Канал з посиланням на Woman24.
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Закуска з кабачків
- Час: 25 хвилин
- Порції: 1
Інгредієнти:
– кабачки;
– помідори;
– плавлений сирок;
– часник;
– кріп;
– майонез.
Приготування:
- Кабачки та помідори наріжте кружальцями. Деко застеліть пергаментом, й злегка змастіть його маслом. Викладіть кабачки в один шар.
- З сиру, часнику, кропу та майонезу приготуйте соус. І по чайній ложці нанесіть на кожен кабачок. Зверху покладіть помідори.
- Розігрійте духовку до 180 градусів і випікайте кабачки приблизно 20 хвилин. Перед подачею можете прикрасити зеленню.
Смачного!
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