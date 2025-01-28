Коли хочеться чогось оригінального, можна приготувати смачну закуску з кабачків, помідорів та пікантного соусу. Підготовчий процес займе 5 хвилин, а решту зробить духовка, запевняє 24 Канал з посиланням на Woman24.

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Закуска з кабачків

  • Час: 25 хвилин
  • Порції: 1

Інгредієнти:
– кабачки;
– помідори;
– плавлений сирок;
– часник;
– кріп;
– майонез.

Приготування:

  1. Кабачки та помідори наріжте кружальцями. Деко застеліть пергаментом, й злегка змастіть його маслом. Викладіть кабачки в один шар.
  2. З сиру, часнику, кропу та майонезу приготуйте соус. І по чайній ложці нанесіть на кожен кабачок. Зверху покладіть помідори.
  3. Розігрійте духовку до 180 градусів і випікайте кабачки приблизно 20 хвилин. Перед подачею можете прикрасити зеленню.

Смачного!

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