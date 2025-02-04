Приготувати сирні палички можна на сковороді всього за 30 хвилин. Потрібне бажання та звичайні продукти, які є у кожному холодильнику, пише 24 Канал з посиланням на Useti.org.ua.
Читайте також Ідеальні для "похрумтіти" увечері: хрусткі сухарики, які в 1000 разів кращі за магазинні
Сирні палички на сковороді
- Час: 30 хвилин
- Порції: 4 – 6
Інгредієнти:
– 200 мілілітрів кефіру;
– 400 грамів борошна;
– 2 яйця;
– 100 грамів сиру;
– 100 грамів зелені;
– 1 чайна ложка солі;
– 1 чайна ложка соди.
Приготування:
- Просійте борошно. Влийте кефір та додайте яйця, сіль та соду.
- В масу всипте тертий сир. Зелень візьміть на свій вибір: петрушка, кріп чи зелену цибулю. Замішайте тісто.
- Тепер викладіть тісто на стіл та розкачайте його в пласт. Він не повинен бути тонким. Тепер розріжте його на рівні палички.
- Розігрійте сковороду з олією та відправляйте смажитися до золотистої скоринки.
Смачного!
Сподобався рецепт? Тоді дізнайтеся, як приготувати крижавки з капусти та буряка.