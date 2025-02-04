Приготувати сирні палички можна на сковороді всього за 30 хвилин. Потрібне бажання та звичайні продукти, які є у кожному холодильнику, пише 24 Канал з посиланням на Useti.org.ua.

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Сирні палички на сковороді

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 4 – 6

Інгредієнти:
– 200 мілілітрів кефіру;
– 400 грамів борошна;
– 2 яйця;
– 100 грамів сиру;
– 100 грамів зелені;
– 1 чайна ложка солі;
– 1 чайна ложка соди.

Приготування:

  1. Просійте борошно. Влийте кефір та додайте яйця, сіль та соду.
  2. В масу всипте тертий сир. Зелень візьміть на свій вибір: петрушка, кріп чи зелену цибулю. Замішайте тісто.
  3. Тепер викладіть тісто на стіл та розкачайте його в пласт. Він не повинен бути тонким. Тепер розріжте його на рівні палички.
  4. Розігрійте сковороду з олією та відправляйте смажитися до золотистої скоринки.

Смачного!

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