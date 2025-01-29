Зробивши це один раз, ви одразу забудете про магазинні варіанти із зайвими добавками. 24 Канал з посиланням на ProstoWay розповідає, як приготувати хрусткі сухарики.

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Хрусткі сухарики вдома

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 1

Інгредієнти:

– 300 грамів білого або чорного хліба;

– 2 столові ложки оливкової олії;

– сушений часник, паприка, орегано – на смак;

– дрібка солі.

Приготування:

Хліб наріжте кубиками середнього розміру. У мисці змішайте олію зі спеціями й сіллю.

Викладіть нарізаний хліб і ретельно перемішайте, щоб кожен шматочок був покритий ароматною сумішшю.

Розкладіть кубики на деко в один шар і запікайте в розігрітій до 180 градусів у духовці близько 10 – 15 хвилин. Час від часу перемішуйте, щоб сухарики рівномірно підрум'янилися.

Охолоджені сухарики можна зберігати в герметичному контейнері до двох тижнів. Однак кулінари зазначають, що ці ароматні добавки зазвичай не надовго затримуються на кухні.

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