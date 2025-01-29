Сделав это один раз, вы сразу забудете о магазинных вариантах с лишними добавками. 24 Канал со ссылкой на ProstoWay рассказывает, как приготовить хрустящие сухарики.

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Хрустящие сухарики дома

Время: 20 минут

20 минут Порции: 1

Ингредиенты:

– 300 граммов белого или черного хлеба;

– 2 столовые ложки оливкового масла;

– сушеный чеснок, паприка, орегано – по вкусу;

– щепотка соли.

Приготовление:

Хлеб нарежьте кубиками среднего размера. В миске смешайте масло со специями и солью.

Выложите нарезанный хлеб и тщательно перемешайте, чтобы каждый кусочек был покрыт ароматной смесью.

Разложите кубики на противень в один слой и запекайте в разогретой до 180 градусов духовке около 10 – 15 минут. Время от времени перемешивайте, чтобы сухарики равномерно подрумянились.

Охлажденные сухарики можно хранить в герметичном контейнере до двух недель. Однако кулинары отмечают, что эти ароматные добавки обычно не надолго задерживаются на кухне.

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