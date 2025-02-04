Забирайте рецепт в копилку, чтобы тоже знать его. Как приготовить домашнюю лапшу рассказывает 24 Канал со ссылкой на Glamour.
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Домашняя лапша – рецепт
- Время: 20 минут
- Порции: 3
Ингредиенты:
– 2 стакана муки;
– 3 грамма соли;
– 2 столовые ложки масла;
– 3 яйца.
Приготовление:
- Яйца взбейте с маслом и солью. Затем добавьте просеянную муку.
- Теперь тщательно вымешайте тесто – оно должно стать плотным и однородным. Разминайте его в течение 10 минут.
- Тесто заверните в пищевую пленку и оставьте на 40 минут на столе.
- После этого раскатайте тесто и разрежьте на лапшу. Отварите ее в подсоленной воде и смакуйте с маслом или залейте бульоном.
Приятного аппетита!
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