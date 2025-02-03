Существует множество вариантов приготовления сырников, на любой вкус, и среди них – "Три молока". Ресторатор и food-блогер Миша Кацурин поделился рецептом таких сырников, пишет 24 Канал.
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Сырники "Три молока"
- Время: 40 минут
- Порции: 2
Ингредиенты для теста:
– 300 граммов творога жирностью 10% кисломолочного сыра;
– 1 яйцо;
– 2 столовые ложки манной крупы;
– 1 столовая ложка сахара;
– 1 чайная ложка ванильного сахара;
– соль.
Для кремов:
– 250 миллилитров жирных сливок;
– 50 граммов сахарной пудры;
– 50 граммов сгущенного молока;
– 100 граммов крем-сыра;
– 100 миллилитров ряженки;
– 50 граммов вареного сгущенного молока;
– 1 столовая ложка сливочного масла;
– пшеничная мука;
– орех фундук.
Приготовление:
- Взбейте блендером творог, яйцо, манную крупу, ванильный и обычный сахар, соль. Накройте смесь пленкой и оставьте на 30 минут.
- Сформируйте сырники и присыпьте их мукой. Пожарьте изделия на сливочном масле до золотистой корочки с обеих сторон.
- Для первого крема взбейте венчиком или миксером сливки и сахарную пудру. Добавьте туда крем-сыр, сгущенное молоко и перемешайте.
- Для второго – смешайте до однородной консистенции сливки, ряженку и вареную сгущенку.
- Выложите на тарелку сырники и поочередно полейте сначала первым кремом, потом вторым и сверху посыпьте крошкой из орехов.
Приятного аппетита!
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