Існує безліч варіантів приготування сирників, на будь-який смак, і серед них – "Три молока". Ресторатор та food-блогер Міша Кацурін поділився рецептом таких сирників, пише 24 Канал.
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Сирники "Три молока"
- Час: 40 хвилин
- Порції: 2
Інгредієнти для тіста:
– 300 грамів кисломолочного сиру жирністю 10%;
– 1 яйце;
– 2 столові ложки манної крупи;
– 1 столова ложка цукру;
– 1 чайна ложка ванільного цукру;
– сіль.
Для кремів:
– 250 мілілітрів жирних вершків;
– 50 грамів цукрової пудри;
– 50 грамів згущеного молока;
– 100 грамів крем-сиру;
– 100 мілілітрів ряжанки;
– 50 грамів вареного згущеного молока;
– 1 столова ложка вершкового масла;
– пшеничне борошно;
– горіх фундук.
Приготування:
- Збийте блендером кисломолочний сир, яйце, манну крупу, ванільний і звичайний цукор, сіль. Накрийте суміш плівкою і залиште на 30 хвилин.
- Сформуйте сирники й присипте їх борошном. Посмажте вироби на вершковому маслі до золотавої скоринки з обох сторін.
- Для першого крему збийте віничком або міксером вершки й цукрову пудру. Додайте туди крем-сир, згущене молоко й перемішайте.
- Для другого – змішайте до однорідної консистенції вершки, ряжанку й варене згущене молоко.
- Викладіть на тарілку сирники й по черзі полийте спочатку першим кремом, потім другим і зверху посипте крихтою з горіхів.
Смачного!
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