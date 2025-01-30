Ця страва ідеально підійде як для сніданку, так і для десерту. Рецептом ніжної сирної запіканки без борошна ділиться 24 Канал з посиланням на ProstoWay.

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Сирна запіканка без борошна

Час: 1 година 15 хвилин

1 година 15 хвилин Порції: 8 – 10

Інгредієнти:

– 500 грамів кисломолочного сиру;

– 3 яйця;

– 3 – 4 столові ложки цукру або меду;

– 3 столові ложки манної крупи;

– 3 столові ложки сметани;

– 1 чайна ложка ванільного екстракту або ванільного цукру;

– дрібка солі;

– родзинки або сухофрукти — за бажанням.

Приготування:

У великій мисці перетріть сир через сито або збийте блендером, щоб маса стала однорідною й без грудочок.

Додайте яйця, цукор, дрібку солі, сметану, манку й ванільний екстракт. Ретельно перемішайте до кремоподібної консистенції. За бажанням додайте родзинки чи подрібнені сухофрукти.

Змастіть форму для випікання вершковим маслом і викладіть у неї сирну масу. Розрівняйте поверхню ложкою.

Випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 40 – 50 хвилин, поки верх не стане золотавим.

Готову запіканку залиште у формі на 10 – 15 хвилин, щоб вона охолола й не розпадалася при нарізанні. Подавайте з варенням, сметаною чи ягідним соусом.

Смачного!

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