Наприклад, якщо хочеться повітряних булочок "Сінабон", то можна спекти їх всього за 30 хвилин, замінивши тісто на листкове дріжджове. 24 Канал з посиланням на українську блогерку Наталію Жук ділиться рецептом лінивих сінабонів із бананами.

Читайте також Не шарлоткою єдиною: повітряний яблучний пиріг без тіста за 20 хвилин

Ліниві бананові сінабони

Час: 35 хвилин

35 хвилин Порції: 8 – 10

Інгредієнти:

– 3 великих банани;

– 500 грамів листового дріжджового тіста;

– 3 столові ложки цукру;

– 1/2 столові ложки кориці;

– 1 яєчний жовток;

– 1 столова ложка молока;

Як приготувати ліниві бананові сінабони: дивіться відео

Приготування:

2 або 3 великих банани очистьте та наріжте. Листове дріжджове тісто трохи розкатайте.

Змішайте 3 столові ложки цукру та пів столової ложки кориці. Перемішайте і посипте тісто.

Зверху на тісто викладіть нарізані банани та скрутіть у такий рулет, як на відео. В кінці добре защіпуйте краї.

Гострим ножем наріжте рулет на рівномірні шматочки. Викладіть на деко застелене пергаментом.

До жовтка додайте молоко, перемішайте та змастіть кожну булочку.

Поставте випікати у розігріту до 180 градусів духовку приблизно на 25 хвилин.

Смачного!

Сподобався рецепт? Тоді приготуйте і "Наполеон" у стаканчиках.